На Волині через коротке замикання електромережі горіли будинок і господарська споруда. ФОТО
Сьогодні, 10:12
За минулу добу волинські вогнеборці загасили 3 пожежі у житловому секторі у Луцькому та Ковельському районах.
Так, 29 квітня о 5:18 у селі Тупали Луківської громади горіла дерев’яна господарська будівля. Вогонь знищив 200 м2 покрівлі, стільки ж перекриття та стін, - інформує ГУДСНС України у Волинській області.
Ймовірна причина виникнення пожежі - необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
А о 13:38 у селі Машів Вишнівської громади зайнявся дерев’яний житловий будинок. Працівники 10-ї Державної пожежно-рятувальної частини ГУДСНС України у Волинській області разом із місцевою пожежною командою села Штунь о 14:05 локалізували пожежу, а о 14:45 остаточно її ліквідували. Вогонь знищив 50 м2 шиферної покрівлі, меблі, побутову техніку, речі домашнього вжитку, 40 м2 перекриття, пошкодив стіни.
Ймовірна причина виникнення пожежі - коротке замикання електромережі.
А о 22:34 у селі Мирків Горохівської міської громади Луцького району виникла пожежа в цегляній господарської будівлі. Пожежу о 23:21 остаточно ліквідували. Вогонь встиг знищити покрівлю на площі 110 м2, перекриття на площі 35 м2, 3 тонни грубих кормів, пошкодити перекриття на площі 15 м2 та речі домашнього вжитку.
Ймовірна причина виникнення пожежі - коротке замикання електромережі.
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Так, 29 квітня о 5:18 у селі Тупали Луківської громади горіла дерев’яна господарська будівля. Вогонь знищив 200 м2 покрівлі, стільки ж перекриття та стін, - інформує ГУДСНС України у Волинській області.
Ймовірна причина виникнення пожежі - необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
А о 13:38 у селі Машів Вишнівської громади зайнявся дерев’яний житловий будинок. Працівники 10-ї Державної пожежно-рятувальної частини ГУДСНС України у Волинській області разом із місцевою пожежною командою села Штунь о 14:05 локалізували пожежу, а о 14:45 остаточно її ліквідували. Вогонь знищив 50 м2 шиферної покрівлі, меблі, побутову техніку, речі домашнього вжитку, 40 м2 перекриття, пошкодив стіни.
Ймовірна причина виникнення пожежі - коротке замикання електромережі.
А о 22:34 у селі Мирків Горохівської міської громади Луцького району виникла пожежа в цегляній господарської будівлі. Пожежу о 23:21 остаточно ліквідували. Вогонь встиг знищити покрівлю на площі 110 м2, перекриття на площі 35 м2, 3 тонни грубих кормів, пошкодити перекриття на площі 15 м2 та речі домашнього вжитку.
Ймовірна причина виникнення пожежі - коротке замикання електромережі.
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