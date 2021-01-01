На Волині через коротке замикання електромережі горіли будинок і господарська споруда. ФОТО





Так, 29 квітня о 5:18 у селі Тупали Луківської громади горіла дерев’яна господарська будівля. Вогонь знищив 200 м2 покрівлі, стільки ж перекриття та стін, - інформує ГУДСНС України у Волинській області.



Ймовірна причина виникнення пожежі - необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.



А о 13:38 у селі



Ймовірна причина виникнення пожежі - коротке замикання електромережі.



А о 22:34 у селі Мирків Горохівської міської громади Луцького району виникла пожежа в цегляній господарської будівлі. Пожежу о 23:21 остаточно ліквідували. Вогонь встиг знищити покрівлю на площі 110 м2, перекриття на площі 35 м2, 3 тонни грубих кормів, пошкодити перекриття на площі 15 м2 та речі домашнього вжитку.



Ймовірна причина виникнення пожежі - коротке замикання електромережі.







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