Як працюватиме сервіс-центр водоканалу EVODA у Луцьку на травневі свята. ГРАФІК





Про це йдеться на офіційній сторінці установи у фейсбуці.



Тож графік роботи буде такий:



- 30 квітня - з 8.00 по 16.00 год;

- 1, 2, 3, 4 травня - вихідні дні;

- 5, 6 травня - з 08.00 по 18.00 год;

- 7 травня - з 08.00 по 17.00 год;

- 8, 9, 10 травня - вихідні дні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Опублікували графік роботи Центру обслуговування клієнтів EVODA у Луцьку під час травневих і великодніх свят.Про це йдеться на офіційній сторінці установи у фейсбуці.Тож графік роботи буде такий:- 30 квітня - з 8.00 по 16.00 год;- 1, 2, 3, 4 травня - вихідні дні;- 5, 6 травня - з 08.00 по 18.00 год;- 7 травня - з 08.00 по 17.00 год;- 8, 9, 10 травня - вихідні дні.

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