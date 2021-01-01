Як працюватиме сервіс-центр водоканалу EVODA у Луцьку на травневі свята. ГРАФІК
Сьогодні, 19:35
Опублікували графік роботи Центру обслуговування клієнтів EVODA у Луцьку під час травневих і великодніх свят.
Про це йдеться на офіційній сторінці установи у фейсбуці.
Тож графік роботи буде такий:
- 30 квітня - з 8.00 по 16.00 год;
- 1, 2, 3, 4 травня - вихідні дні;
- 5, 6 травня - з 08.00 по 18.00 год;
- 7 травня - з 08.00 по 17.00 год;
- 8, 9, 10 травня - вихідні дні.
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Про це йдеться на офіційній сторінці установи у фейсбуці.
Тож графік роботи буде такий:
- 30 квітня - з 8.00 по 16.00 год;
- 1, 2, 3, 4 травня - вихідні дні;
- 5, 6 травня - з 08.00 по 18.00 год;
- 7 травня - з 08.00 по 17.00 год;
- 8, 9, 10 травня - вихідні дні.
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