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Як працюватиме сервіс-центр водоканалу EVODA у Луцьку на травневі свята. ГРАФІК

Як працюватиме сервіс-центр водоканалу EVODA у Луцьку на травневі свята. ГРАФІК
Опублікували графік роботи Центру обслуговування клієнтів EVODA у Луцьку під час травневих і великодніх свят.

Про це йдеться на офіційній сторінці установи у фейсбуці.

Тож графік роботи буде такий:

- 30 квітня - з 8.00 по 16.00 год;
- 1, 2, 3, 4 травня - вихідні дні;
- 5, 6 травня - з 08.00 по 18.00 год;
- 7 травня - з 08.00 по 17.00 год;
- 8, 9, 10 травня - вихідні дні.

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Теги: Центр обслуговування клієнтів EVODA, графік, зміни
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