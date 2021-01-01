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У Камінь-Каширському районі жінка за кермом мотоцикла злетіла у кювет

У Камінь-Каширському районі жінка за кермом мотоцикла злетіла у кювет
На автодорозі сполученням Гута-Камінська – Камінь-Каширський мотоцикл Kanuni злетів у кювет. Травмувалась водійка двоколісного.

Автопригода сталась 29 квітня, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.

За кермом транспортного засобу перебувала 57-річна жителька цього ж району. Ймовірно, мотоциклістка не врахувала дорожньої обстановки та не вибрала безпечної швидкості руху.

Внаслідок автопригоди жінка отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у відділення травматології Камінь-Каширської районної лікарні.

Цього ж дня на автодорозі Кримне – Смоляри Ковельського району 33-річний місцевий житель, керуючи мотоциклом Tekken, ймовірно, не впорався з керуванням та впав на проїжджу частину.

У результаті ДТП чоловік травмувався. Його також госпіталізували.

За цими фактами ДТП слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Головне фото – ілюстративне.

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