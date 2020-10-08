У поліції розповіли деталі аварії на Ковельській у Луцьку, де легковик збив жінку





Нагадаємо, що



Жінка перетинала проїжджу частину по регульованому пішохідному переході. За кермом автомобіля перебувала 55-річна лучанка.



Постраждалу госпіталізували у нейрохірургічне відділення.



За цим фактом ДТП слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку під колеса автомобіля Mazda потрапила 55-річна жінка.Нагадаємо, що автопригода трапилася 29 квітня на вулиці Ковельській, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.Жінка перетинала проїжджу частину по регульованому пішохідному переході. За кермом автомобіля перебувала 55-річна лучанка.Постраждалу госпіталізували у нейрохірургічне відділення.За цим фактом ДТП слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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