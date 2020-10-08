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У поліції розповіли деталі аварії на Ковельській у Луцьку, де легковик збив жінку

У поліції розповіли деталі аварії на Ковельській у Луцьку, де легковик збив жінку
У Луцьку під колеса автомобіля Mazda потрапила 55-річна жінка.

Нагадаємо, що автопригода трапилася 29 квітня на вулиці Ковельській, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.

Жінка перетинала проїжджу частину по регульованому пішохідному переході. За кермом автомобіля перебувала 55-річна лучанка.

Постраждалу госпіталізували у нейрохірургічне відділення.

За цим фактом ДТП слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

У поліції розповіли деталі аварії на Ковельській у Луцьку, де легковик збив жінку
У поліції розповіли деталі аварії на Ковельській у Луцьку, де легковик збив жінку


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Теги: аварія, Луцьк, Ковельська
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