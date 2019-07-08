Не дозволяли їхати за кордон, керувати авто і полювати: на Волині з горе-батька «вибили» чимало аліментів
Сьогодні, 17:18
113 660 гривень заборгованих аліментів стягнули державні виконавці Волині з боржника, який проживає у Камінь-Каширському районі.
Про це повідомляє Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції у фейсбуці.
Виконавче провадження про стягнення аліментів на утримання трьох неповнолітніх дітей, починаючи з 12.08.2019 року, перебувало на в Камінь-Каширському районному відділі державної виконавчої служби Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів).
Для забезпечення вимог щодо сплати аліментів до боржника застосували заходи, передбачені частиною 9 статті 71 Закону України «Про виконавче провадження». Йдеться про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України, у праві керування транспортними засобами, у праві користування зброєю, у праві полювання. 8 квітня на нього склали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 1 статтею 18 3-1 КупАП.
Боржник сплатив заборгованість щодо аліментів в сумі 106 311,25 гривень та штраф в розмірі 20 % від суми заборгованості (7 349,30 гривень).
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Про це повідомляє Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції у фейсбуці.
Виконавче провадження про стягнення аліментів на утримання трьох неповнолітніх дітей, починаючи з 12.08.2019 року, перебувало на в Камінь-Каширському районному відділі державної виконавчої служби Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів).
Для забезпечення вимог щодо сплати аліментів до боржника застосували заходи, передбачені частиною 9 статті 71 Закону України «Про виконавче провадження». Йдеться про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України, у праві керування транспортними засобами, у праві користування зброєю, у праві полювання. 8 квітня на нього склали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 1 статтею 18 3-1 КупАП.
Боржник сплатив заборгованість щодо аліментів в сумі 106 311,25 гривень та штраф в розмірі 20 % від суми заборгованості (7 349,30 гривень).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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