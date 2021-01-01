У молодого волинянина вилучили 10 кг «сонячного каміння» та виробів з нього. ФОТО
Сьогодні, 11:24
У мешканця Луцького району вилучили 10 кг бурштину.
Реагуючи на виклик про правопорушення вчора, 29 квітня, співробітники сектору реагування патрульної поліції з’ясували, що 28-річний мешканець Луцького району займається нелегальними оборудками з бурштином, повідомляє сектор комунікації поліції у Волинській області.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції №1 (м. Ківерці).
Під час невідкладного обшуку у громадянина вилучили 10 кг «сонячного каміння» та виробів з нього. Бурштин направили до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру для проведення експертиз.
За цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 240-1 (Незаконне видобування бурштину, а так само збут, придбання, зберігання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами) Кримінального кодексу України.
Слідство триває.
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Реагуючи на виклик про правопорушення вчора, 29 квітня, співробітники сектору реагування патрульної поліції з’ясували, що 28-річний мешканець Луцького району займається нелегальними оборудками з бурштином, повідомляє сектор комунікації поліції у Волинській області.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції №1 (м. Ківерці).
Під час невідкладного обшуку у громадянина вилучили 10 кг «сонячного каміння» та виробів з нього. Бурштин направили до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру для проведення експертиз.
За цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 240-1 (Незаконне видобування бурштину, а так само збут, придбання, зберігання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами) Кримінального кодексу України.
Слідство триває.
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