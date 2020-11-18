Тепло, але з дощам та грозами: синоптик уточнила прогноз погоди на Великдень в Україні
Сьогодні, 11:46
В Україні на Великдень буде тепло, хоч місцями пройдуть дощі.
Про це на своїй сторінці у фейсбук повідомила синоптик Наталія Діденко.
За її словами, температура повітря у денні години буде +15+20 градусів. Вночі, звичайно, свіжіше, але вже без заморозків: +7+13, на північному заході та Заході +4+10 градусів.
У суботу, 1 травня, дощі пройдуть у західних та східних областях, а на решті території України переважатиме суха погода.
У неділю, на Великдень, дощі передбачають вночі в західних областях. Також дощі з грозами захоплюватимуть впродовж 2-го травня Північ, Центр, Південь (окрім Запоріжжя та Криму). У східних областях на Великдень істотні опади малоймовірні.
Насамкінець Наталка Діденко зауважила, що у Києві 2 травня вночі буде прохолодно, +9+12 градусів. А от вдень почне прибувати комфортне тепло: збільшуватися хмарність, посилиться південно-східний вітер і ввечері пройде злива.
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Про це на своїй сторінці у фейсбук повідомила синоптик Наталія Діденко.
За її словами, температура повітря у денні години буде +15+20 градусів. Вночі, звичайно, свіжіше, але вже без заморозків: +7+13, на північному заході та Заході +4+10 градусів.
У суботу, 1 травня, дощі пройдуть у західних та східних областях, а на решті території України переважатиме суха погода.
У неділю, на Великдень, дощі передбачають вночі в західних областях. Також дощі з грозами захоплюватимуть впродовж 2-го травня Північ, Центр, Південь (окрім Запоріжжя та Криму). У східних областях на Великдень істотні опади малоймовірні.
Насамкінець Наталка Діденко зауважила, що у Києві 2 травня вночі буде прохолодно, +9+12 градусів. А от вдень почне прибувати комфортне тепло: збільшуватися хмарність, посилиться південно-східний вітер і ввечері пройде злива.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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