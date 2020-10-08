Волинські поліцейські отримали ключі від нового житла
Сьогодні, 11:49
Співробітникам поліції Волині вручили ключі від службового житла.
Під час робочої наради омріяні ключі від квартир отримали заступник начальника Луцького районного управління поліції Юрій Сидорук та подружжя Олени і Василя Лесів, які обоє працюють у поліції Волині, інформує ГУНП у Волинській області.
Начальник ГУНП у Волинській області Юрій Крошко наголосив, що ці співробітники сумлінно несуть службу вже багато років, вірні присязі, зарекомендували себе професійними поліцейськими, тож їхні сім’ї отримали службові квартири.
«Треба бути чесним з людьми, які оточують, і професійно виконувати свої обов’язки. Не забувайте, що служити і захищати – це честь для справжнього поліцейського, і хто зна, можливо, і ваша мрія здійсниться, нехай для цього знадобиться і 15 років», - говорить майор поліції Юрій Сидорук.
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Під час робочої наради омріяні ключі від квартир отримали заступник начальника Луцького районного управління поліції Юрій Сидорук та подружжя Олени і Василя Лесів, які обоє працюють у поліції Волині, інформує ГУНП у Волинській області.
Начальник ГУНП у Волинській області Юрій Крошко наголосив, що ці співробітники сумлінно несуть службу вже багато років, вірні присязі, зарекомендували себе професійними поліцейськими, тож їхні сім’ї отримали службові квартири.
«Треба бути чесним з людьми, які оточують, і професійно виконувати свої обов’язки. Не забувайте, що служити і захищати – це честь для справжнього поліцейського, і хто зна, можливо, і ваша мрія здійсниться, нехай для цього знадобиться і 15 років», - говорить майор поліції Юрій Сидорук.
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