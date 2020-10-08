Волинські поліцейські отримали ключі від нового житла

Співробітникам поліції Волині вручили ключі від службового житла.Під час робочої наради омріяні ключі від квартир отримали заступник начальника Луцького районного управління поліціїта подружжя, які обоє працюють у поліції Волині, інформує ГУНП у Волинській області.Начальник ГУНП у Волинській областінаголосив, що ці співробітники сумлінно несуть службу вже багато років, вірні присязі, зарекомендували себе професійними поліцейськими, тож їхні сім’ї отримали службові квартири.«Треба бути чесним з людьми, які оточують, і професійно виконувати свої обов’язки. Не забувайте, що служити і захищати – це честь для справжнього поліцейського, і хто зна, можливо, і ваша мрія здійсниться, нехай для цього знадобиться і 15 років», - говорить майор поліції Юрій Сидорук.