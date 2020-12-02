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На Волині чоловік помер від отруєння чадним газом

На Волині чоловік помер від отруєння чадним газом
У селі Якушів Ратнівського району у власному будинку виявили тіло чоловіка.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Трагедія трапилася 28 квітня, пізно ввечері. Зазначається, що померлий отруївся чадним газом. У будинку вийшло з ладу пічне опалення.

Як відомо, чоловікові було 62 роки.

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Теги: тіло, чадний газ, Волинь
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