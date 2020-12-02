На Волині чоловік помер від отруєння чадним газом
Сьогодні, 12:09
У селі Якушів Ратнівського району у власному будинку виявили тіло чоловіка.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Трагедія трапилася 28 квітня, пізно ввечері. Зазначається, що померлий отруївся чадним газом. У будинку вийшло з ладу пічне опалення.
Як відомо, чоловікові було 62 роки.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Трагедія трапилася 28 квітня, пізно ввечері. Зазначається, що померлий отруївся чадним газом. У будинку вийшло з ладу пічне опалення.
Як відомо, чоловікові було 62 роки.
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