На Волині чоловік помер від отруєння чадним газом





Про це Інформаційному агентству



Трагедія трапилася 28 квітня, пізно ввечері. Зазначається, що померлий отруївся чадним газом. У будинку вийшло з ладу пічне опалення.



Як відомо, чоловікові було 62 роки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Якушів Ратнівського району у власному будинку виявили тіло чоловіка.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.Трагедія трапилася 28 квітня, пізно ввечері. Зазначається, що померлий отруївся чадним газом. У будинку вийшло з ладу пічне опалення.Як відомо, чоловікові було 62 роки.

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