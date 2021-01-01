вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У громаді на Волині одиноким пенсіонерам дарували великодні паски. ФОТО

У громаді на Волині одиноким пенсіонерам дарували великодні паски. ФОТО
У Володомир-Волинській територіальній громаді провели благодійну акцію "Подаруй паску ближньому".

Про це повідомляє Володимир-Волинська міська рада.

Підкреслюють, територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Володимира-Волинського вже не перший рік перед Великодніми святами оголошує акцію «Подаруй паску ближньому».

Мета акції – об’єднати коло небайдужих людей, щоб допомоги малозахищеним верствам населення. Перш за все, мова йде про самотніх людей похилого віку та осіб з інвалідністю.

"Приємно, що в цьому році до команди постійних благодійників до нас приєдналися і нові. Завдяки їм ми змогли порадувати пасками 182 одиноких пенсіонерів нашої громади, які перебувають на обслуговуванні в територіальному центрі", - йдеться у повідомленні.

Міський голова Ігор Пальонка надав продуктові набори, які передали найбільш нужденним. Спільними зусиллями вдалося подарувати святковий настрій 232 людям.

Щоб перед та під час свят дотримуватись карантинних вимог, отець Євген Рябець посвятив великодні гостинці.

"Висловлюємо щиру подяку: міському голові Ігорю Пальонці, магазину «Троянда» – Євгену Буткевичу, мережі магазинів «Наш Край» та «СПАР», ТЦ «Салют» – керівнику Ірині Бицюк, ТзОВ «Маркет-UA» «Наш Край», вул.Ковельська, 253, ТМ «Іван-Хліб» – Івану Пасічнику, магазину «Маяк» – родина Принд, ФОП – Віктору Спічаку, ФОП – Ібрагімову Рагіму Закіру", - висловили вдячність у пресслужбі міської ради.

У громаді на Волині одиноким пенсіонерам дарували великодні паски. ФОТО
У громаді на Волині одиноким пенсіонерам дарували великодні паски. ФОТО
У громаді на Волині одиноким пенсіонерам дарували великодні паски. ФОТО
У громаді на Волині одиноким пенсіонерам дарували великодні паски. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Володимир-Волинська громада, благодійна акція, великодні гостинці
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Конкуренція з іншими медзакладами і зручність для пацієнтів: у Луцьку створили медичне об’єднання
Златан, Абдулазіз, Авігея і Версавія: які незвичні імена волиняни давали своїм малюкам цьогоріч
У Луцьку хочуть створити студентський кампус
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині у водія на ходу загорівся автомобіль. ВІДЕО
Сьогодні, 12:25
Великдень близько: відомі волиняни хизуються своїми пасками у соцмережах. ФОТО
Сьогодні, 12:20
У громаді на Волині одиноким пенсіонерам дарували великодні паски. ФОТО
Сьогодні, 12:16
На Волині чоловік помер від отруєння чадним газом
Сьогодні, 12:09
Волинські поліцейські отримали ключі від нового житла
Сьогодні, 11:49
Схожі новини
Волонтери з Волині передали на передову великодні гостинці Волонтери з Волині передали на передову великодні гостинці
29 квітень, 20:46
У громаді на Волині лідвідували понад 30 стихійних сміттєзвалищ У громаді на Волині лідвідували понад 30 стихійних сміттєзвалищ
28 квітень, 18:18
У волинській громаді запрацювало соціальне таксі: хто та як може скористатися послугою. ВІДЕО У волинській громаді запрацювало соціальне таксі: хто та як може скористатися послугою. ВІДЕО
28 квітень, 16:30
В усіх дитсадках волинської громади увімкнули опалення В усіх дитсадках волинської громади увімкнули опалення
26 квітень, 15:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Хто на Волині заробляє найбільше
Сьогодні, 13:21
 0
Закликав змінити межі кордону України: СБУ викрила інтернет-агітатора з Волині
Сьогодні, 12:51
 0
Пасхальне богослужіння у кафедральному соборі Святої Трійці транслюватимуть онлайн
Сьогодні, 12:45
 0
На водія кросовера, який у Володимирі збив опору вуличного освітлення, склали 4 протоколи
Сьогодні, 12:40
 0
На Волині у водія на ходу загорівся автомобіль. ВІДЕО
Сьогодні, 12:25
 0
Медіа
відео
1/8