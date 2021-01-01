У громаді на Волині одиноким пенсіонерам дарували великодні паски. ФОТО





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Підкреслюють, територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Володимира-Волинського вже не перший рік перед Великодніми святами оголошує акцію «Подаруй паску ближньому».



Мета акції – об’єднати коло небайдужих людей, щоб допомоги малозахищеним верствам населення. Перш за все, мова йде про самотніх людей похилого віку та осіб з інвалідністю.



"Приємно, що в цьому році до команди постійних благодійників до нас приєдналися і нові. Завдяки їм ми змогли порадувати пасками 182 одиноких пенсіонерів нашої громади, які перебувають на обслуговуванні в територіальному центрі", - йдеться у повідомленні.



Міський голова Ігор Пальонка надав продуктові набори, які передали найбільш нужденним. Спільними зусиллями вдалося подарувати святковий настрій 232 людям.



Щоб перед та під час свят дотримуватись карантинних вимог, отець Євген Рябець посвятив великодні гостинці.



"Висловлюємо щиру подяку: міському голові Ігорю Пальонці, магазину «Троянда» – Євгену Буткевичу, мережі магазинів «Наш Край» та «СПАР», ТЦ «Салют» – керівнику Ірині Бицюк, ТзОВ «Маркет-UA» «Наш Край», вул.Ковельська, 253, ТМ «Іван-Хліб» – Івану Пасічнику, магазину «Маяк» – родина Принд, ФОП – Віктору Спічаку, ФОП – Ібрагімову Рагіму Закіру", - висловили вдячність у пресслужбі міської ради.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володомир-Волинській територіальній громаді провели благодійну акцію "Подаруй паску ближньому".Про це повідомляє Володимир-Волинська міська рада.Підкреслюють, територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Володимира-Волинського вже не перший рік перед Великодніми святами оголошує акцію «Подаруй паску ближньому».Мета акції – об’єднати коло небайдужих людей, щоб допомоги малозахищеним верствам населення. Перш за все, мова йде про самотніх людей похилого віку та осіб з інвалідністю."Приємно, що в цьому році до команди постійних благодійників до нас приєдналися і нові. Завдяки їм ми змогли порадувати пасками 182 одиноких пенсіонерів нашої громади, які перебувають на обслуговуванні в територіальному центрі", - йдеться у повідомленні.Міський голованадав продуктові набори, які передали найбільш нужденним. Спільними зусиллями вдалося подарувати святковий настрій 232 людям.Щоб перед та під час свят дотримуватись карантинних вимог, отецьпосвятив великодні гостинці."Висловлюємо щиру подяку: міському голові Ігорю Пальонці, магазину «Троянда» –, мережі магазинів «Наш Край» та «СПАР», ТЦ «Салют» – керівнику, ТзОВ «Маркет-UA» «Наш Край», вул.Ковельська, 253, ТМ «Іван-Хліб» –, магазину «Маяк» – родина Принд, ФОП –, ФОП –", - висловили вдячність у пресслужбі міської ради.

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