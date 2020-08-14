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На Волині у водія на ходу загорівся автомобіль. ВІДЕО

На Волині у водія на ходу загорівся автомобіль. ВІДЕО
Патрульні допомогли водію, в якого на ходу загорівся автомобіль.

Про це повідомляє патрульна поліція Волині.

Вчора, близько 18 години, екіпаж волинських поліцейських, який патрулював на автодорозі Н-22 (Устилуг — Луцьк — Рівне), на 105 км виявив автомобіль, який під час руху задимівся.

Патрульні під’їхали до автівки та надали допомогу в гасінні полум’я, яке виступало з-під капота. Інспектори використали свій вогнегасник, а згодом допомогти керманичу зупинилися й інші учасники дорожнього руху.

Вогонь вдалося погасити до приїзду працівників ДСНС у Волинській області.


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Теги: Волинь, водій, авто, загорілось, патрульні
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