На Волині у водія на ходу загорівся автомобіль. ВІДЕО





Про це



Вчора, близько 18 години, екіпаж волинських поліцейських, який патрулював на автодорозі Н-22 (Устилуг — Луцьк — Рівне), на 105 км виявив автомобіль, який під час руху задимівся.



Патрульні під’їхали до автівки та надали допомогу в гасінні полум’я, яке виступало з-під капота. Інспектори використали свій вогнегасник, а згодом допомогти керманичу зупинилися й інші учасники дорожнього руху.



Вогонь вдалося погасити до приїзду працівників ДСНС у Волинській області.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Патрульні допомогли водію, в якого на ходу загорівся автомобіль.Про це повідомляє патрульна поліція Волині.Вчора, близько 18 години, екіпаж волинських поліцейських, який патрулював на автодорозі Н-22 (Устилуг — Луцьк — Рівне), на 105 км виявив автомобіль, який під час руху задимівся.Патрульні під’їхали до автівки та надали допомогу в гасінні полум’я, яке виступало з-під капота. Інспектори використали свій вогнегасник, а згодом допомогти керманичу зупинилися й інші учасники дорожнього руху.Вогонь вдалося погасити до приїзду працівників ДСНС у Волинській області.

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