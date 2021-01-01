На водія кросовера, який у Володимирі збив опору вуличного освітлення, склали 4 протоколи

у Володимирі 29-го квітня на в’їзді до готелю на водія склали чотири протоколи. ДТП вчинив вже у місті Mitsubishi з номерами «2222», чоловік за кермом був у стані алкогольного сп’яніння.



Про це повідомляє



Як повідомив Володимир-Волинський відділ поліції, близько 16 години до чергової частини надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду.



Працівники сектору реагування патрульної поліції відділу здійснили виїзд на місце події. Під час опитування свідків, встановили особу водія, ним виявився житель міста, 1982 року народження.



Чоловік уже позбавлений права керування транспортними засобами за вчинення ряду порушень.



На водія склали протоколи, передбачені статтями Кодесу України про адміністративні правопорушення:

*ст.124 – Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна;

*ст. 122-4 – Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди;

*ст. 130 – Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції;

*ч.4 ст.126 – Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами, накладено штраф 20400гр.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За збитий ліхтар на вулиці Ковельськійчотири протоколи. ДТП вчинив вже у місті Mitsubishi з номерами «2222», чоловік за кермом був у стані алкогольного сп’яніння.Про це повідомляє "Буг". Як повідомив Володимир-Волинський відділ поліції, близько 16 години до чергової частини надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду.Працівники сектору реагування патрульної поліції відділу здійснили виїзд на місце події. Під час опитування свідків, встановили особу водія, ним виявився житель міста, 1982 року народження.Чоловік уже позбавлений права керування транспортними засобами за вчинення ряду порушень.На водія склали протоколи, передбачені статтями Кодесу України про адміністративні правопорушення:*ст.124 – Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна;*ст. 122-4 – Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди;*ст. 130 – Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції;*ч.4 ст.126 – Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами, накладено штраф 20400гр.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію