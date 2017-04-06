Пасхальне богослужіння у кафедральному соборі Святої Трійці транслюватимуть онлайн





Про це



Пряму трансляцію із кафедрального собору Святої Трійці вестиме суспільний мовник «UA: Волинь».



Показ розпочнеться 1 травня о 23:30 та триватиме до 03:30 на сайті каналу, фейсбук-сторінці, а також на ютубі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У неділю, 2 травня православні християни відзначатимуть Світле Христове Воскресіння. Оскільки через карантинні обмеження не всі прийдуть до церкви, пасхальне богослужіння транслюватимуть онлайн.Про це повідомляє Волинська єпархія ПЦУ.Пряму трансляцію із кафедрального собору Святої Трійці вестиме суспільний мовник «UA: Волинь».Показ розпочнеться 1 травня о 23:30 та триватиме до 03:30 на, а також на

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