Хто на Волині заробляє найбільше

Середня номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій на Волині у березні становила 11031 гривню (в Україні – 13612 грн), що в 1,8 раза вище мінімального її рівня, передбаченого законодавством.Порівняно з лютим цього року розмір заробітної плати збільшився на 7,8 %, а проти березня 2020 року – на 25,9 %, інформує ГУ статистики в області.Найбільш оплачуваною була робота працівників, зайнятих у сферах виробництва машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань, меблів, лісового господарства та лісозаготівель, фінансової та страхової діяльності, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, де заробітна плата перевищила середній показник по області в 1,8–1,4 рази.Заборгованість із виплати заробітної плати впродовж березня збільшилась на 41,6 % і на 1 квітня становила 45,1 мільйона гривень, що дорівнює 2,6 % фонду оплати праці, нарахованого за березень. Вчасно не отримали заробітну плату 4,2 тисячі волинян, зайнятих в економіці області, кожному з них не виплатили в середньому по 10 738 гривень.