Від завтра, 1 травня, починає діяти фіксована ціна на газ: чи можна відмовитися від тарифікації

тарифи переведуть всіх споживачів: щомісяця кубометри рахуватимуть за єдиною ціною.



Чи не буде тепер зайвих переплат та чи можна відмовитися від нової газової тарифікації, розповіли у сюжеті Сніданку з 1+1, повідомляє



Всіх, хто готує їсти чи обігріває свої оселі газом, від завтра, 1 травня, автоматично переводять на річний тариф. Як у серпні, так і в січні кубометр газу коштуватиме однаково. До тепер літні тарифи були низькі, в опалювальний сезон газ коштував дорожче.



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"Ціна, яку сьогодні запропонували, буде коливатися у межах восьми тисяч гривень за тисячу кубометрів, а також дві тисячі гривень за транспортування", - каже енергетичний експерт Юрій Корольчук.



Утім, так буде не у всіх регіонах. Найдорожче, а це 13,5 грн за куб платитимуть клієнти Чернівецької, Житомирської та Херсонської обласних енергопостачальних компаній. Найдешевший газ буде в Луцьку – 7,88 грн. Ці цифри без вартості розподілу. Платити за такими тарифами доведеться до 30 квітня 2022 року. Змінити зафіксовану на 12 місяців ціну постачальник матиме право лише у бік зменшення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Від завтра, 1 травня, на нові газовіщомісяця кубометри рахуватимуть за єдиною ціною.Чи не буде тепер зайвих переплат та чи можна відмовитися від нової газової тарифікації, розповіли у сюжеті Сніданку з 1+1, повідомляє "ТСН". Всіх, хто готує їсти чи обігріває свої оселі газом, від завтра, 1 травня, автоматично переводять на річний тариф. Як у серпні, так і в січні кубометр газу коштуватиме однаково. До тепер літні тарифи були низькі, в опалювальний сезон газ коштував дорожче."Ціна, яку сьогодні запропонували, буде коливатися у межах восьми тисяч гривень за тисячу кубометрів, а також дві тисячі гривень за транспортування", - каже енергетичний експертУтім, так буде не у всіх регіонах. Найдорожче, а це 13,5 грн за куб платитимуть клієнти Чернівецької, Житомирської та Херсонської обласних енергопостачальних компаній.Ці цифри без вартості розподілу. Платити за такими тарифами доведеться до 30 квітня 2022 року. Змінити зафіксовану на 12 місяців ціну постачальник матиме право лише у бік зменшення.

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