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Від завтра, 1 травня, починає діяти фіксована ціна на газ: чи можна відмовитися від тарифікації

Від завтра, 1 травня, починає діяти фіксована ціна на газ: чи можна відмовитися від тарифікації
Від завтра, 1 травня, на нові газові тарифи переведуть всіх споживачів: щомісяця кубометри рахуватимуть за єдиною ціною.

Чи не буде тепер зайвих переплат та чи можна відмовитися від нової газової тарифікації, розповіли у сюжеті Сніданку з 1+1, повідомляє "ТСН".

Всіх, хто готує їсти чи обігріває свої оселі газом, від завтра, 1 травня, автоматично переводять на річний тариф. Як у серпні, так і в січні кубометр газу коштуватиме однаково. До тепер літні тарифи були низькі, в опалювальний сезон газ коштував дорожче.

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"Ціна, яку сьогодні запропонували, буде коливатися у межах восьми тисяч гривень за тисячу кубометрів, а також дві тисячі гривень за транспортування", - каже енергетичний експерт Юрій Корольчук

Утім, так буде не у всіх регіонах. Найдорожче, а це 13,5 грн за куб платитимуть клієнти Чернівецької, Житомирської та Херсонської обласних енергопостачальних компаній. Найдешевший газ буде в Луцьку – 7,88 грн. Ці цифри без вартості розподілу. Платити за такими тарифами доведеться до 30 квітня 2022 року. Змінити зафіксовану на 12 місяців ціну постачальник матиме право лише у бік зменшення.


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Теги: фіксована ціна на газ, Україна
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