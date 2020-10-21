Вперше в Україні приватні виші зможуть приймати студентів на державне





Про це



Університети та коледжі можуть отримати місця державного замовлення, якщо вони подадуть заяву в МОН до 24 травня 2021 року.



«Кращі приватні заклади вищої освіти також мають великий методичний та матеріально-технічний потенціал для надання якісної освіти. Для розбудови конкурентоспроможної системи закладів вищої освіти важливо створити рівні можливості для закладів усіх форм власності», – зазначив Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.



Освітній заклад повинен дотримуватись законодавства про індикативну собівартість на всіх рівнях, спеціальностях та формах здобуття вищої освіти. Тобто мінімальної вартості, нижче якої виш не зможе встановлювати ціну за навчання для контрактників.



Такі можливості реалізуються на виконання абзацу третього пункту 8 Прикінцевих положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік».

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