вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Вперше в Україні приватні виші зможуть приймати студентів на державне

Вперше в Україні приватні виші зможуть приймати студентів на державне
Вперше українські приватні заклади вищої освіти зможуть навчати студентів за державним замовленням.

Про це йдеться на сайті МОН.

Університети та коледжі можуть отримати місця державного замовлення, якщо вони подадуть заяву в МОН до 24 травня 2021 року.

«Кращі приватні заклади вищої освіти також мають великий методичний та матеріально-технічний потенціал для надання якісної освіти. Для розбудови конкурентоспроможної системи закладів вищої освіти важливо створити рівні можливості для закладів усіх форм власності», – зазначив Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Освітній заклад повинен дотримуватись законодавства про індикативну собівартість на всіх рівнях, спеціальностях та формах здобуття вищої освіти. Тобто мінімальної вартості, нижче якої виш не зможе встановлювати ціну за навчання для контрактників.

Такі можливості реалізуються на виконання абзацу третього пункту 8 Прикінцевих положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Україна, приватні виші, студент, державне
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Конкуренція з іншими медзакладами і зручність для пацієнтів: у Луцьку створили медичне об’єднання
Златан, Абдулазіз, Авігея і Версавія: які незвичні імена волиняни давали своїм малюкам цьогоріч
У Луцьку хочуть створити студентський кампус
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лучани просять пустити додаткові тролейбуси до Гаразджі: що про це кажуть у міськраді. ВІДЕО
Сьогодні, 16:16
У школах волинської громади продовжили дистанційне навчання
Сьогодні, 15:50
Вперше в Україні приватні виші зможуть приймати студентів на державне
Сьогодні, 15:40
На Волині п'яний молодик побив поліцейського: він постане перед судом
Сьогодні, 15:20
Центральну частину Ковеля прикрасили великодніми декораціями. ФОТО
Сьогодні, 15:12
Схожі новини
У Польщі шахраї «кинули» на гроші студента з України У Польщі шахраї «кинули» на гроші студента з України
21 жовтень, 2020, 10:18
У США заарештували українця, який чотири роки вдавав студента У США заарештували українця, який чотири роки вдавав студента
27 лютий, 2016, 02:38
Від завтра, 1 травня, починає діяти фіксована ціна на газ: чи можна відмовитися від тарифікації Від завтра, 1 травня, починає діяти фіксована ціна на газ: чи можна відмовитися від тарифікації
Сьогодні, 14:13
«Ми пройшли надважкий період третьої хвилі коронавірусної хвороби», – Степанов «Ми пройшли надважкий період третьої хвилі коронавірусної хвороби», – Степанов
27 квітень, 13:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині викрили наркоторговця. ФОТО
Сьогодні, 16:33
 0
Лучани просять пустити додаткові тролейбуси до Гаразджі: що про це кажуть у міськраді. ВІДЕО
Сьогодні, 16:16
 0
У школах волинської громади продовжили дистанційне навчання
Сьогодні, 15:50
 0
Вперше в Україні приватні виші зможуть приймати студентів на державне
Сьогодні, 15:40
 0
На Волині п'яний молодик побив поліцейського: він постане перед судом
Сьогодні, 15:20
 0
Медіа
відео
1/8