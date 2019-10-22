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У Володимирі до Великодня відкрили алею писанок. ФОТО

У Володимирі до Великодня відкрили алею писанок. ФОТО
Алея з 12-ти велетенських писанок прикрашає Слов’янський парк у Володимирі-Волинському.

Відкриття виставки відбулося 30-го квітня, напередодні Великодня, - пише Буг.

Над створенням велетенських писанок працювали художники: Наталія Нечипорук, Діана Шимчук, Сергій Микита, Леся Мартинюк, Тетяна Токарєва, Оксана Білик, Валентина Залуніна, Катерина Юрчук, Ірина Надюкова, Зінаїда Петровс, Тетяна Салуха та Олександра Місько.

Як розповідають, роботи було багато, тому часу, щоб створити писанку, довелося виділити також достатньо. Малювали 2-3 тижні.

Художники отримали подарунки від міської влади. Також цього дня у парку нагородили юних писанкарів-початківців.

Яйця встановили на підставках, які міцно прикріпили до асфальту. За виставкою спостерігають відеокамери. Таким чином спробують запобігти актам вандалізму.

У Володимирі до Великодня відкрили алею писанок. ФОТО
У Володимирі до Великодня відкрили алею писанок. ФОТО
У Володимирі до Великодня відкрили алею писанок. ФОТО
У Володимирі до Великодня відкрили алею писанок. ФОТО
У Володимирі до Великодня відкрили алею писанок. ФОТО
У Володимирі до Великодня відкрили алею писанок. ФОТО

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Теги: писанки, парк, Володимир
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