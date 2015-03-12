У Луцьку матерям загиблих і зниклих безвісти Героїв виплатять допомогу





Відповідне розпорядження підписав міський голова Ігор Поліщук.



Нададуть грошову допомогу матерям загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції за рахунок коштів, передбачених бюджетом Луцької міської територіальної громади на 2021 рік. По 2 тисячі гривень виплатять:

- Азізовій Лідії Василівні;

- Балковій Тетяні Віталіївні;

- Болтковій Галині Василівні;

- Бондарук Людмилі Миколаївні;

- Войчук Тетяні Володимирівні;

- Волошкіній Світлані Володимирівні;

- Горкавчук Валентині Пилипівні;

- Грибковій Валентині Степанівні;

- Гринчишиній Ларисі Володимирівні;

- Домарецькій Валентині Захарівні;

- Джам Ніні Андріївні - 2000;

- Жовтобрух Галині Володимирівні;

- Зелінській Марії Іванівні;

- Івановій Марії Степанівні;

- Іоновій Надії Юхимівні;

- Калюжній Любові Мефодіївні;

- Карабан Любові Михайлівні;

- Карпюк Любові Антонівні;

- Кінах Марії Миколаївні;

- Китновській Світлані Сергіївні;

- Калуш Галині Борисівні;

- Коханюк Світлані Євгенівні;

- Кратюк Надії Іванівні;

- Кумецькій Галині Лукашівні;

- Куруці Вірі Корніївні;

- Кушнір Вірі Олексіївні;

- Луць Тетяні Варфоломіївні;

- Мандзик Ользі Олександрівні;

- Марцинюк Галині Федорівні;

- Марчук Марії Лаврентіївні;

- Махновець Марії Юріївні;

- Наюк Ірині Миколаївні;

- Поліщук Тетяні Олександрівні;

- Помінкевич Людмилі Петрівні;

- Прокопчук Валентині Миколаївні;

- Рассказовій Тетяні Миколаївні;

- Решетар Тамарі Романівні;

- Упоровій Тамарі Пулатівні;

- Федорчук Світлані Олександрівні;

- Філіпчук Любові Дмитрівні;

- Хамраєвій Антоніні Климівні;

- Харитонюк Любові Павлівні;

- Хомяк Катерині Олександрівні;

- Цепух Галині Іванівні;

- Чабанчук Любові Іванівні;

- Шостак Валентині Іванівні;

- Шульзі Тетяні Григорівні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку виплатять кошти матерям загиблих (померлих) ветеранів війни та зниклих безвісти. Допомогу дадуть до Дня матері.Відповідне розпорядження підписав міський головаНададуть грошову допомогу матерям загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції за рахунок коштів, передбачених бюджетом Луцької міської територіальної громади на 2021 рік. По 2 тисячі гривень виплатять:- Азізовій Лідії Василівні;- Балковій Тетяні Віталіївні;- Болтковій Галині Василівні;- Бондарук Людмилі Миколаївні;- Войчук Тетяні Володимирівні;- Волошкіній Світлані Володимирівні;- Горкавчук Валентині Пилипівні;- Грибковій Валентині Степанівні;- Гринчишиній Ларисі Володимирівні;- Домарецькій Валентині Захарівні;- Джам Ніні Андріївні - 2000;- Жовтобрух Галині Володимирівні;- Зелінській Марії Іванівні;- Івановій Марії Степанівні;- Іоновій Надії Юхимівні;- Калюжній Любові Мефодіївні;- Карабан Любові Михайлівні;- Карпюк Любові Антонівні;- Кінах Марії Миколаївні;- Китновській Світлані Сергіївні;- Калуш Галині Борисівні;- Коханюк Світлані Євгенівні;- Кратюк Надії Іванівні;- Кумецькій Галині Лукашівні;- Куруці Вірі Корніївні;- Кушнір Вірі Олексіївні;- Луць Тетяні Варфоломіївні;- Мандзик Ользі Олександрівні;- Марцинюк Галині Федорівні;- Марчук Марії Лаврентіївні;- Махновець Марії Юріївні;- Наюк Ірині Миколаївні;- Поліщук Тетяні Олександрівні;- Помінкевич Людмилі Петрівні;- Прокопчук Валентині Миколаївні;- Рассказовій Тетяні Миколаївні;- Решетар Тамарі Романівні;- Упоровій Тамарі Пулатівні;- Федорчук Світлані Олександрівні;- Філіпчук Любові Дмитрівні;- Хамраєвій Антоніні Климівні;- Харитонюк Любові Павлівні;- Хомяк Катерині Олександрівні;- Цепух Галині Іванівні;- Чабанчук Любові Іванівні;- Шостак Валентині Іванівні;- Шульзі Тетяні Григорівні.

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