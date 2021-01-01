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Центральну частину Ковеля прикрасили великодніми декораціями. ФОТО

Центральну частину Ковеля прикрасили великодніми декораціями. ФОТО
Уперше у Ковелі проходить фестиваль-конкурс “Писанко, дивуй”. 37 великодніх дерев сьогодні, 30 квітня, встановили учасники творчих змагань.

Про це йдеться на сайті Ковельради.

Кожне з них – витвір мистецтва. В імпровізованих «фотостудіях», створених з фантазією, охоче фотографуються і діти, і дорослі, поодинці та цілими сім’ями, колективами.

Чимало людей впродовж дня скористались можливістю зробити оригінальні знімки на згадку поряд з великодніми шедеврами, над якими попрацювали освітні колективи нашої громади.

Міський голова Ігор Чайка запрошує усіх відвідати виставку робіт учасників фестивалю “Писанко, дивуй”: “Дуже дякую всім, хто представив тут свої композиції. Це — наші школи, дитсадки, заклади позашкілля. Видно, що вони доклали чимало зусиль, своєї душі і серця. Все це зроблене з великою любов'ю і натхненням. Хочеться, щоб у дні свят, тут було людно, щоб ковельчани, гості міста приходили родинами, аби насолодитись атмосферою Великодня”.

Пасхальні декорації прикрашатимуть місто до 6 травня.

Центральну частину Ковеля прикрасили великодніми декораціями. ФОТО
Центральну частину Ковеля прикрасили великодніми декораціями. ФОТО
Центральну частину Ковеля прикрасили великодніми декораціями. ФОТО
Центральну частину Ковеля прикрасили великодніми декораціями. ФОТО
Центральну частину Ковеля прикрасили великодніми декораціями. ФОТО
Центральну частину Ковеля прикрасили великодніми декораціями. ФОТО
Центральну частину Ковеля прикрасили великодніми декораціями. ФОТО
Центральну частину Ковеля прикрасили великодніми декораціями. ФОТО
Центральну частину Ковеля прикрасили великодніми декораціями. ФОТО
Центральну частину Ковеля прикрасили великодніми декораціями. ФОТО
Центральну частину Ковеля прикрасили великодніми декораціями. ФОТО
Центральну частину Ковеля прикрасили великодніми декораціями. ФОТО

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Теги: Ковель, великодні декорації
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