Центральну частину Ковеля прикрасили великодніми декораціями. ФОТО

Уперше у Ковелі проходить фестиваль-конкурс “Писанко, дивуй”. 37 великодніх дерев сьогодні, 30 квітня, встановили учасники творчих змагань.Про це йдеться на сайті Ковельради.Кожне з них – витвір мистецтва. В імпровізованих «фотостудіях», створених з фантазією, охоче фотографуються і діти, і дорослі, поодинці та цілими сім’ями, колективами.Чимало людей впродовж дня скористались можливістю зробити оригінальні знімки на згадку поряд з великодніми шедеврами, над якими попрацювали освітні колективи нашої громади.Міський головазапрошує усіх відвідати виставку робіт учасників фестивалю “Писанко, дивуй”: “Дуже дякую всім, хто представив тут свої композиції. Це — наші школи, дитсадки, заклади позашкілля. Видно, що вони доклали чимало зусиль, своєї душі і серця. Все це зроблене з великою любов'ю і натхненням. Хочеться, щоб у дні свят, тут було людно, щоб ковельчани, гості міста приходили родинами, аби насолодитись атмосферою Великодня”.Пасхальні декорації прикрашатимуть місто до 6 травня.