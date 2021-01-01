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На Волині п'яний молодик побив поліцейського: він постане перед судом

На Волині п'яний молодик побив поліцейського: він постане перед судом
Волинянин постане перед судом за заподіяння тілесних ушкоджень поліцейському.

Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура.

Ковельська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про заподіяння 26-річним жителем селища Голоби тілесни ушкоджень працівнику поліції.

Увечері 26 квітня 2021 року чотири рази уже судимий нетверезий молодик чоловік, аби перешкодити поліцейським притягувати іншого громадянина до відповідальності за порушення Правил дорожнього руху, кілька разів ударив правоохоронця.

Нині він перебуває під вартою та невдовзі постане перед судом.

Довідково: згідно із санкцією ч.2 ст. 345 Кримінального кодексу України, за умисне заподіяння працівнику поліції легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків передбачено покарання до п’яти років позбавлення волі.

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Теги: Волинь, побиття, поліцейський, суд
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