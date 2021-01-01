У школах волинської громади продовжили дистанційне навчання





Таке рішення прийняла міська комісія ТЕБ і НС 30-го квітня, врахувавши рекомендації головного санітарного лікаря країни.



Інформацію В’ячелав Петрук.



Нагадаємо, школи громади знаходяться на дистанційному навчанні з 26-го квітня.

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