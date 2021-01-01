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У школах волинської громади продовжили дистанційне навчання

У школах волинської громади продовжили дистанційне навчання
Дистанційне навчання у школах Володимир-Волинської громади продовжили до 11 травня.

Таке рішення прийняла міська комісія ТЕБ і НС 30-го квітня, врахувавши рекомендації головного санітарного лікаря країни.

Інформацію БУГу підтвердив начальник міського управління, освіти, молоді та споту В’ячелав Петрук.

Нагадаємо, школи громади знаходяться на дистанційному навчанні з 26-го квітня.

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Теги: Володимир-Волинська громада, дистанційне навчання
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