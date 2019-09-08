Повідомили про рівень забруднення волинських річок та підприємства, які на це впливають





Про це йдеться на



Річка Cтир



Зауважують, що на якість води річки Стир (у створі вище Луцька) мають вплив забруднення, що потрапляють з річки Іква ЖКП «Млинівське» та ДКП «Дубнівське» Рівненської області. А також стічні води, що переносяться з Львівсьої області — KП «Радехівське ВКГ» (через річку Острівка) та KП

«Бродиводоканал» (через річку Бовдурка). Якість води у створі нижче міста зазнає впливу стічних вод KП «Луцькводоканал». Кисневий режим річки задовільний.



Дослідження якості води річки проводили в пунктах спостереження міста Луцьк (питний водозабір).



Зазначають, що якість води у річці Стир загалом залишається задовільною. Суттєвих змін у її складі в I кварталі не відбулось. Перевищення забруднення виявили щодо амонію сольового — 0,11 мг/дмЗ, БСК5 — 0,89 мЮ2'ДM3.



Річка Прип’ять



Іформують, що забруднення води річки Прип’ять в пункті спостереження селі Річиця обумовлюють стічні води ВУЖКГ смт. Ратне та господарсько-побутові стоки прилеглих населених пунктів. Кисневий режим річки задовільний. Перевищення забруднення виявили щодо амонію сольового — 0,74 мг/дмЗ, БСК5 — 0,89 мЮ2'ДM3 .



Річка Турія



На якість води річки Typії впливають стічні води ВУВКГ міста Ковель та смт.Турійськ. Спостереження в звітному кварталі вели в 3-x пунктам: 2 км вище міста, 1,5 км нижче міста та в межах міста Ковель. Кисневий режим річки задовільний.



Перевищення показників води річки Турія виявили щодо БСК5 — 0,75 мгО2/дмЗ та XCK — 0,56 мЮ2/дм3.



Річка Стохід



Інформують, що організованих джерел забруднення на річці Стохід немає. На якість води можуть впливати змиви з сільгоспугідь та забруднення приватного сектора. Перевищень по хімічним показникам не виявили.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Регіональний офіс водних ресурсів у Волинській області та Волинський обласний центр гідрометеорологіі у I кварталі 2021 року відібрали та проаналізували 13 проб поверхневих вод річок Волинської області. Дослідження здійснювали щодо річок Стир, Прип’ять, Турія та Стохід.Про це йдеться на сайті Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.Зауважують, що на якість води річки Стир (у створі вище Луцька) мають вплив забруднення, що потрапляють з річки Іква ЖКП «Млинівське» та ДКП «Дубнівське» Рівненської області. А також стічні води, що переносяться з Львівсьої області — KП «Радехівське ВКГ» (через річку Острівка) та KП«Бродиводоканал» (через річку Бовдурка). Якість води у створі нижче міста зазнає впливу стічних вод KП «Луцькводоканал». Кисневий режим річки задовільний.Дослідження якості води річки проводили в пунктах спостереження міста Луцьк (питний водозабір).Зазначають, що якість води у річці Стир загалом залишається задовільною. Суттєвих змін у її складі в I кварталі не відбулось. Перевищення забруднення виявили щодо амонію сольового — 0,11 мг/дмЗ, БСК5 — 0,89 мЮ2'ДM3.Іформують, що забруднення води річки Прип’ять в пункті спостереження селі Річиця обумовлюють стічні води ВУЖКГ смт. Ратне та господарсько-побутові стоки прилеглих населених пунктів. Кисневий режим річки задовільний. Перевищення забруднення виявили щодо амонію сольового — 0,74 мг/дмЗ, БСК5 — 0,89 мЮ2'ДM3 .На якість води річки Typії впливають стічні води ВУВКГ міста Ковель та смт.Турійськ. Спостереження в звітному кварталі вели в 3-x пунктам: 2 км вище міста, 1,5 км нижче міста та в межах міста Ковель. Кисневий режим річки задовільний.Перевищення показників води річки Турія виявили щодо БСК5 — 0,75 мгО2/дмЗ та XCK — 0,56 мЮ2/дм3.Інформують, що організованих джерел забруднення на річці Стохід немає. На якість води можуть впливати змиви з сільгоспугідь та забруднення приватного сектора. Перевищень по хімічним показникам не виявили.

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