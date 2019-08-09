Лучани просять пустити додаткові тролейбуси до Гаразджі: що про це кажуть у міськраді. ВІДЕО
Сьогодні, 16:16
Відновити 7-й та 10-й тролейбуси, що їздили до міського кладовища у селі Гаразджа біля Луцька: такі петиції зареєстрував в єдиній системі електронних петицій Артур Довжик.
Чому нині курсує лише один тролейбус Суспільному пояснив директор департаменту економічної політики Луцької міськради Борис Смаль.
Додаткові тролейбусні маршрути пускати до Гаразджі економічно недоцільно, каже Борис Смаль. Нині 3-й тролейбус їздить як соціальний.
"Там трохи більше, ніж 200 і 300 пасажирів платних в день, в такому випадку на одного пасажира вартість проїзду по 7 маршруту буде складати 21 грн. Якщо ці маршрути оплачувати з бюджету міської ради, то це складає відповідно 2,2 млн і 3,2 млн в рік. На одного пасажира, я рахував, це 6000 в день виходить. Це дуже елітні пасажири будуть", - каже посадовець.
Як розповів водій тролейбуса Олександр Ліснічук, щодня він робить 7 рейсів за 3-м маршрутом. Іноді йому доводиться брати більше пасажирів, ніж є сидячих місць. Каже, що в основному возить пенсіонерів, пільговиків. Маршрутками мало хто хоче їхати за гроші.
Пенсіонерка Галина Каліщук, яка чекала на тролейбус на зупинці у селі Гаразджа розповіла, що згідно з графіком, він буде через 40 хвилин. Жінка говорить: щоразу їздити маршруткою до кладовища й назад – дорого, а проїзд в тролейбусі – безплатний.
Зі слів Бориса Смаля, від 30 квітня та протягом Провідного тижня після Великодня до Гаразджі їздитимуть додаткові тролейбуси від Київського майдану. Маршрутні перевізники запустять додаткові автобуси до кладовища.
Станом на 30 квітня петиція Артура Довжика про повернення тролейбуса №10 набрала 140 підписів з потрібних - 300. До завершення збору підписів залишилось три дні. Петиція по тролейбусу № 7 набрала 21 підпис, ще її можна підтримати впродовж 10 днів.
Нагадаємо, громадський електротранспорт Луцька на Великдень, у ніч з 1 на 2 травня, курсуватиме з опівночі до 6 години ранку. Усього містом їздитимуть тролейбуси за п'ятьма маршрутами.
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Чому нині курсує лише один тролейбус Суспільному пояснив директор департаменту економічної політики Луцької міськради Борис Смаль.
Додаткові тролейбусні маршрути пускати до Гаразджі економічно недоцільно, каже Борис Смаль. Нині 3-й тролейбус їздить як соціальний.
"Там трохи більше, ніж 200 і 300 пасажирів платних в день, в такому випадку на одного пасажира вартість проїзду по 7 маршруту буде складати 21 грн. Якщо ці маршрути оплачувати з бюджету міської ради, то це складає відповідно 2,2 млн і 3,2 млн в рік. На одного пасажира, я рахував, це 6000 в день виходить. Це дуже елітні пасажири будуть", - каже посадовець.
Як розповів водій тролейбуса Олександр Ліснічук, щодня він робить 7 рейсів за 3-м маршрутом. Іноді йому доводиться брати більше пасажирів, ніж є сидячих місць. Каже, що в основному возить пенсіонерів, пільговиків. Маршрутками мало хто хоче їхати за гроші.
Пенсіонерка Галина Каліщук, яка чекала на тролейбус на зупинці у селі Гаразджа розповіла, що згідно з графіком, він буде через 40 хвилин. Жінка говорить: щоразу їздити маршруткою до кладовища й назад – дорого, а проїзд в тролейбусі – безплатний.
Зі слів Бориса Смаля, від 30 квітня та протягом Провідного тижня після Великодня до Гаразджі їздитимуть додаткові тролейбуси від Київського майдану. Маршрутні перевізники запустять додаткові автобуси до кладовища.
Станом на 30 квітня петиція Артура Довжика про повернення тролейбуса №10 набрала 140 підписів з потрібних - 300. До завершення збору підписів залишилось три дні. Петиція по тролейбусу № 7 набрала 21 підпис, ще її можна підтримати впродовж 10 днів.
Нагадаємо, громадський електротранспорт Луцька на Великдень, у ніч з 1 на 2 травня, курсуватиме з опівночі до 6 години ранку. Усього містом їздитимуть тролейбуси за п'ятьма маршрутами.
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