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На Волині викрили наркоторговця. ФОТО

На Волині викрили наркоторговця. ФОТО
У Нововолинську поліцейські викрили 39-річного місцевого мешканця, який займався збутом наркотиків.

Так, декілька днів тому під час оперативної закупки наркоділка викрили на збуті заборонених речовин. Встановили, що чоловік у місті налаштував схему збуту наркотичного засобу «Субутекс», - пише сектор комунікації поліції Волинської області.

У середу, 28 квітня, співробітники УБН спільно зі слідчими відділення поліції №1 (м. Нововолинськ) провели два санкціоновані обшуки за місцем реєстрації та місцем тимчасового проживання зловмисника. Поліцейські вилучили таблетки «Субутекс», канабіс та саморобні пристрої для вживання наркотичних засобів. Усе це направили для проведення експертиз до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

Наркозловмиснику оголосили підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Йдеться про збут наркотичних засобів, вчинений повторно. Сьогодні, 30 квітня, йому обрали запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт із застосуванням електронних засобів контролю, терміном два місяці.

До слова, чоловік раніше був судимий за збут наркотиків.

На Волині викрили наркоторговця. ФОТО
На Волині викрили наркоторговця. ФОТО
На Волині викрили наркоторговця. ФОТО

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Теги: наркотики, торгівля, Нововолинськ
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