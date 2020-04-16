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На волинському підприємстві під час обшуку знайшли понад 100 «кубів» незаконного лісу

На волинському підприємстві під час обшуку знайшли понад 100 «кубів» незаконного лісу
У Ковельському районі поліцейські виявили лісоматеріали з бирками електронного обліку, які підприємство повторно використовувало при здійсненні експортних операцій. Завдяки такій оборудці «підприємливі спритники» намагалися приховати деревину невідомого походження, яку зберігали на території.

За цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 4 ст. 246 Кримінального кодексу України. Слідство встановило, що службові особи підприємства з метою незаконного виготовлення та експорту пиломатеріалів без відповідних документів організували на території Ковельського району зберігання дерев різних порід. Деревину із використанням виробничих потужностей підприємства переробляли для подальшого експорту до країн Європи, повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Однак, згідно з електронними базами даних, ця деревина мала вже бути перероблена і експортована, це вказано і в документах самого підприємства. При перевірці на лісодеревині поліцейські виявили бирки електронного обліку, які використовувались повторно, зокрема, при отриманні сертифікатів про походження деревини для здійснення експортних операцій і реалізації за кордон. Тож це може свідчити про те, що вказана лісодеревина – незаконного походження і, ймовірно, є наслідком незаконних порубок.

Учора, 30 квітня, з метою виявлення та вилучення необлікованої лісодеревини, здобутої злочинним шляхом, на території підприємства слідчі Головного управління поліції у Волинській області разом зі співробітниками управління стратегічних розслідувань та бійцями спецпідрозділу КОРД провели санкціонований обшук.

У результаті правоохоронці вилучили близько 40 метрів кубічних необлікованої деревини породи сосна та близько 70 кубометрів пиломатеріалів.

Досудове розслідування триває. Йдеться про незаконну порубку або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція ч. 4 ст. 246 Кримінального кодексу України передбачає від п’яти до семи років позбавлення волі.

На волинському підприємстві під час обшуку знайшли понад 100 «кубів» незаконного лісу

На волинському підприємстві під час обшуку знайшли понад 100 «кубів» незаконного лісу

На волинському підприємстві під час обшуку знайшли понад 100 «кубів» незаконного лісу

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Теги: Волинь, Ковель, деревина, пиломатеріали, підприємство, обшук
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