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У Гірці Полонці вантажівка на смерть збила жінку

У Гірці Полонці вантажівка на смерть збила жінку
Дорожньо-транспортна пригода, в якій загинула жінка, сталася в селі неподалік Луцька.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Як поінформували у пресслужбі волинської поліції, у Гірці Полонці близько 13 години вантажівка DAF збила місцеву жительку. 54-річна постраждала загинула на місці аварії.

За кермом авто перебував 38-річний водій. За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження. Слідчо-оперативна група встановлює всі обставини пригоди.
У Гірці Полонці вантажівка на смерть збила жінку
У Гірці Полонці вантажівка на смерть збила жінку

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Теги: Гірка Полонка, вантажівка, ДТП, смерть, жінка
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Коментарі 1
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Я вже десяток разів писав довбодятлам, що не в "Гірці Полонці", а в Гіркій Полонці. Назва села від "гіркий полон" (монголо-татарська навала).
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