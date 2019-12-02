У Гірці Полонці вантажівка на смерть збила жінку
Сьогодні, 16:49
Дорожньо-транспортна пригода, в якій загинула жінка, сталася в селі неподалік Луцька.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Як поінформували у пресслужбі волинської поліції, у Гірці Полонці близько 13 години вантажівка DAF збила місцеву жительку. 54-річна постраждала загинула на місці аварії.
За кермом авто перебував 38-річний водій. За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження. Слідчо-оперативна група встановлює всі обставини пригоди.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Як поінформували у пресслужбі волинської поліції, у Гірці Полонці близько 13 години вантажівка DAF збила місцеву жительку. 54-річна постраждала загинула на місці аварії.
За кермом авто перебував 38-річний водій. За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження. Слідчо-оперативна група встановлює всі обставини пригоди.
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Коментарі 1
Я вже десяток разів писав довбодятлам, що не в "Гірці Полонці", а в Гіркій Полонці. Назва села від "гіркий полон" (монголо-татарська навала).
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