У Гірці Полонці вантажівка на смерть збила жінку





Про це Інформаційному агентству



Як поінформували у пресслужбі волинської поліції, у Гірці Полонці близько 13 години вантажівка DAF збила місцеву жительку. 54-річна постраждала загинула на місці аварії.



За кермом авто перебував 38-річний водій. За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження. Слідчо-оперативна група встановлює всі обставини пригоди.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дорожньо-транспортна пригода, в якій загинула жінка, сталася в селі неподалік Луцька.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.Як поінформували у пресслужбі волинської поліції, у Гірці Полонці близько 13 години вантажівка DAF збила місцеву жительку. 54-річна постраждала загинула на місці аварії.За кермом авто перебував 38-річний водій. За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження. Слідчо-оперативна група встановлює всі обставини пригоди.

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