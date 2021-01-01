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У місті на Волині – аварія за участю двох авто

У місті на Волині – аварія за участю двох авто
У Ковелі на перехресті вулиць Варшавська та Володимирська сталась дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідомляє "Ковель медіа".

Аварія трапилася сьогодні, 30 квітня, приблизно о 16:30. На дорозі не розминулися два легкових автомобілі – «Volkswagen Passat» та «Audi 100».

Внаслідок зіткнення транспортні засоби отримали пошкодження.

На місці працювала патрульна поліція.

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Теги: Ковель, аварія, легковики
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