У місті на Волині – аварія за участю двох авто
Сьогодні, 17:40
У Ковелі на перехресті вулиць Варшавська та Володимирська сталась дорожньо-транспортна пригода.
Про це повідомляє "Ковель медіа".
Аварія трапилася сьогодні, 30 квітня, приблизно о 16:30. На дорозі не розминулися два легкових автомобілі – «Volkswagen Passat» та «Audi 100».
Внаслідок зіткнення транспортні засоби отримали пошкодження.
На місці працювала патрульна поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє "Ковель медіа".
Аварія трапилася сьогодні, 30 квітня, приблизно о 16:30. На дорозі не розминулися два легкових автомобілі – «Volkswagen Passat» та «Audi 100».
Внаслідок зіткнення транспортні засоби отримали пошкодження.
На місці працювала патрульна поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У місті на Волині – аварія за участю двох авто
Сьогодні, 17:40
Не дозволяли їхати за кордон, керувати авто і полювати: на Волині з горе-батька «вибили» чимало аліментів
Сьогодні, 17:18
У Гірці Полонці вантажівка на смерть збила жінку
Сьогодні, 16:49
На волинському підприємстві під час обшуку знайшли понад 100 «кубів» незаконного лісу
Сьогодні, 16:47