У місті на Волині – аварія за участю двох авто





Про це повідомляє



Аварія трапилася сьогодні, 30 квітня, приблизно о 16:30. На дорозі не розминулися два легкових автомобілі – «Volkswagen Passat» та «Audi 100».



Внаслідок зіткнення транспортні засоби отримали пошкодження.



На місці працювала патрульна поліція.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі на перехресті вулиць Варшавська та Володимирська сталась дорожньо-транспортна пригода.Про це повідомляє "Ковель медіа" Аварія трапилася сьогодні, 30 квітня, приблизно о 16:30. На дорозі не розминулися два легкових автомобілі – «Volkswagen Passat» та «Audi 100».Внаслідок зіткнення транспортні засоби отримали пошкодження.На місці працювала патрульна поліція.

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