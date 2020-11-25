У волинському виші запроваджують нову «бурштинову» спеціальність





Йдеться про освітньо-професійну програму «Художня обробка бурштину». Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав ректор університету Анатолій Цьось.



"28 квітня 2021 року на засіданні вченої ради університету ухвалили рішення започаткувати провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Художня обробка бурштину» в межах ліцензованого обсягу для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти вступників 2021 року. Запрошуємо випускників навчальних закладів отримати унікальну (єдину в Україні) спеціальність", - йдеться у дописі ректора.



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