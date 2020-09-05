«Старий Луцьк» обіграв «Львівську Політехніку» і вийшов у півфінал
30 квітень, 23:04
30-го квітня «Старий Луцьк-Університет» виграв вирішальний матч за вихід до півфіналу.
У півфіналі БК «Рівне» зіграє проти «Кривбасу», а «Старий Луцьк-Університет» зіграє проти одеської «БІПА», - йдеться на головному сайті луцького клубу. У третьому матчі найрезультативнішим був Юрченко.
Так, у третьому вирішальному матчі "лучани" обіграли "Львівську політехніку" з рахунком 78:56 і за результатами трьої матчів вийшли до наступного етапу плей-офф.
Нагадаємо, лучани спочатку досить несподівано поступилися вдома (64:68), а потім реваншувалися на виїзді (85:66).
Перші два матчі з одеським клубом "БІПА" "Старий Луцьк" зіграє в обласному центрі Волині.
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У півфіналі БК «Рівне» зіграє проти «Кривбасу», а «Старий Луцьк-Університет» зіграє проти одеської «БІПА», - йдеться на головному сайті луцького клубу. У третьому матчі найрезультативнішим був Юрченко.
Так, у третьому вирішальному матчі "лучани" обіграли "Львівську політехніку" з рахунком 78:56 і за результатами трьої матчів вийшли до наступного етапу плей-офф.
Нагадаємо, лучани спочатку досить несподівано поступилися вдома (64:68), а потім реваншувалися на виїзді (85:66).
Перші два матчі з одеським клубом "БІПА" "Старий Луцьк" зіграє в обласному центрі Волині.
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