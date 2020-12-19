Один замість 200 працівників: на Волині смородину збирає комабайн





За продуктивністю агрегат замінює 200 збиральників. Тому вирощування смородини в господарстві завжди рентабельне. Про це повідомляє



«Комбайн за день збирає ягоди з двох гектарів. Щоб зібрати таку кількість ягід, потрібно 200 збиральників, тобто одна машина замінює 200 робітників. Більша частина ягід іде на шокове заморожування у нашій власній камері, тобто прямо з поля ягоди надходять на переробку. Якщо є потенційний клієнт, який замовляє ягоди у свіжому вигляді, то частково спрямовуємо смородину на охолодження. Охолоджуємо, бо так вона краще транспортується», – каже Олександр Соломіна, агроном підприємства.



За словами агронома, смородина нерентабельна в тих господарствах, де збирання врожаю відбувається вручну, бо велика частка собівартості ягідної продукції припадає саме на оплату ручної праці.



Комбайн комбайн призначений для збирання чорної смородини й червоних порічок, аронії, аґрусу, шипшини та інших чагарникових ягід і фруктів. Для механізованого збирання на 30 га вирощують чорну смородину Рубен та на 5 га – червоні порічки Ровалда. Міжряддя між кущами становить 4 метри (відстань має бути достатньою для проходу комбайна), у рядках відстань між рослинами 60 см.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У сільгосппідприємстві ім. Лесі Українки, що в селі Колодяжне Волинської області 30 га чорної смородини збирають комбайном Weremczuk Joanna-4.За продуктивністю агрегат замінює 200 збиральників. Тому вирощування смородини в господарстві завжди рентабельне. Про це повідомляє Аgrotimes , посилаючись на журнал «Плантатор».«Комбайн за день збирає ягоди з двох гектарів. Щоб зібрати таку кількість ягід, потрібно 200 збиральників, тобто одна машина замінює 200 робітників. Більша частина ягід іде на шокове заморожування у нашій власній камері, тобто прямо з поля ягоди надходять на переробку. Якщо є потенційний клієнт, який замовляє ягоди у свіжому вигляді, то частково спрямовуємо смородину на охолодження. Охолоджуємо, бо так вона краще транспортується», – каже, агроном підприємства.За словами агронома, смородина нерентабельна в тих господарствах, де збирання врожаю відбувається вручну, бо велика частка собівартості ягідної продукції припадає саме на оплату ручної праці.Комбайн комбайн призначений для збирання чорної смородини й червоних порічок, аронії, аґрусу, шипшини та інших чагарникових ягід і фруктів. Для механізованого збирання на 30 га вирощують чорну смородину Рубен та на 5 га – червоні порічки Ровалда. Міжряддя між кущами становить 4 метри (відстань має бути достатньою для проходу комбайна), у рядках відстань між рослинами 60 см.

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