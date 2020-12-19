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Один замість 200 працівників: на Волині смородину збирає комбайн

Один замість 200 працівників: на Волині смородину збирає комбайн
У сільгосппідприємстві ім. Лесі Українки, що в селі Колодяжне Волинської області 30 га чорної смородини збирають комбайном Weremczuk Joanna-4.

За продуктивністю агрегат замінює 200 збиральників. Тому вирощування смородини в господарстві завжди рентабельне. Про це повідомляє Аgrotimes, посилаючись на журнал «Плантатор».

«Комбайн за день збирає ягоди з двох гектарів. Щоб зібрати таку кількість ягід, потрібно 200 збиральників, тобто одна машина замінює 200 робітників. Більша частина ягід іде на шокове заморожування у нашій власній камері, тобто прямо з поля ягоди надходять на переробку. Якщо є потенційний клієнт, який замовляє ягоди у свіжому вигляді, то частково спрямовуємо смородину на охолодження. Охолоджуємо, бо так вона краще транспортується», – каже Олександр Соломіна, агроном підприємства.

За словами агронома, смородина нерентабельна в тих господарствах, де збирання врожаю відбувається вручну, бо велика частка собівартості ягідної продукції припадає саме на оплату ручної праці.

Комбайн комбайн призначений для збирання чорної смородини й червоних порічок, аронії, аґрусу, шипшини та інших чагарникових ягід і фруктів. Для механізованого збирання на 30 га вирощують чорну смородину Рубен та на 5 га – червоні порічки Ровалда. Міжряддя між кущами становить 4 метри (відстань має бути достатньою для проходу комбайна), у рядках відстань між рослинами 60 см.

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Теги: смородина, техніка, Колодяжне, Волинь
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