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Поліція стежитиме за дотриманням маскового режиму в потягах

Поліція стежитиме за дотриманням маскового режиму в потягах
Поліцейські разом зі співробітниками воєнізованої охорони проводитимуть спецрейди в поїздах, що курсують під час травневих свят. Правоохоронці виявлятимуть пасажирів без захисних масок на обличчі, яким може загрожувати зняття з поїзда.

Рейди поліції будуть проводитися в поїздах у святкові травневі дні. Злісних порушників обіцяють знімати з поїздів. Про це заявив керівник комунікацій і маркетингу пасажирського напрямку Укрзалізниці Олександр Шевченко в ефірі телеканалу Дом, - пише "Кореспондент".

Шевченко наголосив, що зараз Укрзалізниця дуже суворо стежить за дотриманням масочного режиму пасажирами в поїздах.

За його словами, пасажира можуть навіть висадити з поїзда за відмову надіти маску.

"Це досить складне питання з юридичної точки зору. Теоретично, згідно з правилами перевезень, начальник поїзда має таке право. Але застосовувати фізичну силу до людини, якщо вона відмовляється це зробити, то взяти її за руку і витягнути з поїзда, він не може. Для цього він залучає поліцію, яка, природно, повинна цю людину зняти", - розповів представник Укрзалізниці.

Він додав, що у компанії налагоджено взаємодію з поліцією і "є кейси, є приклади, як це відбувається".

"Якщо людина адекватна, то, як правило, ситуація не доходить до цього пункту", - додав Шевченко.

В Укрзалізниці просять пасажирів на вокзалах й у вагонах поїздів використовувати захисні маски.

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Теги: поліція, карантин, транспорт
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