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Волинська майстриня розповіла про традиції та символи писанок. ВІДЕО

Волинська майстриня розповіла про традиції та символи писанок. ВІДЕО
Писанкарка з Володимира-Волинського Леся Мартинюк поділилась секретами традиції розпису писанок до Великодня.

Відповідне відео опублікували на сторінці Володимир-Волинського КМЦ, - пише БУГ.

Леся Мартинюк розповіла коли варто починати розписувати писанки. Що означають символи на них. Писанкарка зазначила, що справжня писанка має бути повною та освяченою у церкві.

Також майстриня розповіла, писанки із якими символами варто дарувати чоловікам, молодим незаміжнім дівчатам, одруженим жінкам варто дарувати.

До розпису писанок, зазначає Леся Мартинюк, варто долучати дітей, учнів або й всю родину.

“Я пропоную всім долучитися до такого святодійства, як створення писанки, яка символізує щастя, здоров’я, благополуччя і все найкраще”, – закликала писанкарка з Володимира.


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Теги: писанка, традиції, Великдень
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