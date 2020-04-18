Волинська майстриня розповіла про традиції та символи писанок. ВІДЕО
Сьогодні, 07:31
Писанкарка з Володимира-Волинського Леся Мартинюк поділилась секретами традиції розпису писанок до Великодня.
Відповідне відео опублікували на сторінці Володимир-Волинського КМЦ, - пише БУГ.
Леся Мартинюк розповіла коли варто починати розписувати писанки. Що означають символи на них. Писанкарка зазначила, що справжня писанка має бути повною та освяченою у церкві.
Також майстриня розповіла, писанки із якими символами варто дарувати чоловікам, молодим незаміжнім дівчатам, одруженим жінкам варто дарувати.
До розпису писанок, зазначає Леся Мартинюк, варто долучати дітей, учнів або й всю родину.
“Я пропоную всім долучитися до такого святодійства, як створення писанки, яка символізує щастя, здоров’я, благополуччя і все найкраще”, – закликала писанкарка з Володимира.
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Відповідне відео опублікували на сторінці Володимир-Волинського КМЦ, - пише БУГ.
Леся Мартинюк розповіла коли варто починати розписувати писанки. Що означають символи на них. Писанкарка зазначила, що справжня писанка має бути повною та освяченою у церкві.
Також майстриня розповіла, писанки із якими символами варто дарувати чоловікам, молодим незаміжнім дівчатам, одруженим жінкам варто дарувати.
До розпису писанок, зазначає Леся Мартинюк, варто долучати дітей, учнів або й всю родину.
“Я пропоную всім долучитися до такого святодійства, як створення писанки, яка символізує щастя, здоров’я, благополуччя і все найкраще”, – закликала писанкарка з Володимира.
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