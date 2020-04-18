Волинська майстриня розповіла про традиції та символи писанок. ВІДЕО

Леся Мартинюк поділилась секретами традиції розпису писанок до Великодня.



Відповідне відео опублікували на сторінці Володимир-Волинського КМЦ, - пише



Леся Мартинюк розповіла коли варто починати розписувати писанки. Що означають символи на них. Писанкарка зазначила, що справжня писанка має бути повною та освяченою у церкві.



Також майстриня розповіла, писанки із якими символами варто дарувати чоловікам, молодим незаміжнім дівчатам, одруженим жінкам варто дарувати.



До розпису писанок, зазначає Леся Мартинюк, варто долучати дітей, учнів або й всю родину.



“Я пропоную всім долучитися до такого святодійства, як створення писанки, яка символізує щастя, здоров’я, благополуччя і все найкраще”, – закликала писанкарка з Володимира.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Писанкарка з Володимира-Волинськогоподілилась секретами традиції розпису писанок до Великодня.Відповідне відео опублікували на сторінці Володимир-Волинського КМЦ, - пише БУГ Леся Мартинюк розповіла коли варто починати розписувати писанки. Що означають символи на них. Писанкарка зазначила, що справжня писанка має бути повною та освяченою у церкві.Також майстриня розповіла, писанки із якими символами варто дарувати чоловікам, молодим незаміжнім дівчатам, одруженим жінкам варто дарувати.До розпису писанок, зазначає Леся Мартинюк, варто долучати дітей, учнів або й всю родину.“Я пропоную всім долучитися до такого святодійства, як створення писанки, яка символізує щастя, здоров’я, благополуччя і все найкраще”, – закликала писанкарка з Володимира.

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