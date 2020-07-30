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Чи дотримуються карантину покупці та продавці ринків Луцька. ВІДЕО

Чи дотримуються карантину покупці та продавці ринків Луцька. ВІДЕО
У Луцьку працівники Держпродспоживслужби перевірили Завокзальний і Центральний ринки на дотримання протиепідеміологічних правил.

Протоколів на порушників нині не складали, - пише Суспільне.

Дотримання протиепідеміологічних вимог на ринках, у закладах торгівлі, громадського харчування перевіряють щотижня, - каже працівник Держпродспоживслужби Дмитро Молчан.

На Завокзальному ринку представники Держпродспоживслужби нагадувати покупцям та продавцям про необхідність носіння маски та дотримання дистанції. Тим в кого захисна маска на бороді – розповідали про правила використання індивідуальних засобів захисту.

Зі слів завідувача ринку Віктора Голяра, нині 95 % покупців приходять на базар у масках: "люди більш-менш дисциплінованими стали. В кожного є друзі, знайомі, які хворіли. На початках було складніше, навіть доходило на воротах до бійок".

У продавців Держпродспоживслужба також перевіряла наявність засобів дезінфекції та ємкості для утилізації використаних засобів захисту. Цього року в Луцьку склали 35 протоколів про порушення, торік 120. Штрафи за це передбачено від 120 до 425 гривень.

Перевірити роботу цього ринку у Держпродспоживслужбі планують і наступного тижня. Порушення карантинних вимог також фіксують поліцейські. Як розповіла Суспільному речниця Нацполіції Волині Ольга Бузулук, у 2020 році правоохоронці оформили майже 3 тисячі матеріалів, цього року уже понад 4 тисячі постанов і протоколів.


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Теги: Волинь, ринок
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