Чи дотримуються карантину покупці та продавці ринків Луцька. ВІДЕО
Сьогодні, 08:35
У Луцьку працівники Держпродспоживслужби перевірили Завокзальний і Центральний ринки на дотримання протиепідеміологічних правил.
Протоколів на порушників нині не складали, - пише Суспільне.
Дотримання протиепідеміологічних вимог на ринках, у закладах торгівлі, громадського харчування перевіряють щотижня, - каже працівник Держпродспоживслужби Дмитро Молчан.
На Завокзальному ринку представники Держпродспоживслужби нагадувати покупцям та продавцям про необхідність носіння маски та дотримання дистанції. Тим в кого захисна маска на бороді – розповідали про правила використання індивідуальних засобів захисту.
Зі слів завідувача ринку Віктора Голяра, нині 95 % покупців приходять на базар у масках: "люди більш-менш дисциплінованими стали. В кожного є друзі, знайомі, які хворіли. На початках було складніше, навіть доходило на воротах до бійок".
У продавців Держпродспоживслужба також перевіряла наявність засобів дезінфекції та ємкості для утилізації використаних засобів захисту. Цього року в Луцьку склали 35 протоколів про порушення, торік 120. Штрафи за це передбачено від 120 до 425 гривень.
Перевірити роботу цього ринку у Держпродспоживслужбі планують і наступного тижня. Порушення карантинних вимог також фіксують поліцейські. Як розповіла Суспільному речниця Нацполіції Волині Ольга Бузулук, у 2020 році правоохоронці оформили майже 3 тисячі матеріалів, цього року уже понад 4 тисячі постанов і протоколів.
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Протоколів на порушників нині не складали, - пише Суспільне.
Дотримання протиепідеміологічних вимог на ринках, у закладах торгівлі, громадського харчування перевіряють щотижня, - каже працівник Держпродспоживслужби Дмитро Молчан.
На Завокзальному ринку представники Держпродспоживслужби нагадувати покупцям та продавцям про необхідність носіння маски та дотримання дистанції. Тим в кого захисна маска на бороді – розповідали про правила використання індивідуальних засобів захисту.
Зі слів завідувача ринку Віктора Голяра, нині 95 % покупців приходять на базар у масках: "люди більш-менш дисциплінованими стали. В кожного є друзі, знайомі, які хворіли. На початках було складніше, навіть доходило на воротах до бійок".
У продавців Держпродспоживслужба також перевіряла наявність засобів дезінфекції та ємкості для утилізації використаних засобів захисту. Цього року в Луцьку склали 35 протоколів про порушення, торік 120. Штрафи за це передбачено від 120 до 425 гривень.
Перевірити роботу цього ринку у Держпродспоживслужбі планують і наступного тижня. Порушення карантинних вимог також фіксують поліцейські. Як розповіла Суспільному речниця Нацполіції Волині Ольга Бузулук, у 2020 році правоохоронці оформили майже 3 тисячі матеріалів, цього року уже понад 4 тисячі постанов і протоколів.
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