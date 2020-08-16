Волинська господиня пече паску за давнім родинним рецептом. ВІДЕО





Великодню випічку господиня Лариса Мороз готує 35 років, тепер же секретам випічки цієї паски навчає невісток, - повідомляє



Родина переїхала в Городище з волинського полісся. Живуть тут понад 30 років. Одразу, розповідає господиня, завели господарство: курей, качок, індиків, поросят і корів.



Паску щороку випікають із домашніх продуктів. Борошно для випічки мелють із власноруч вирощеної пшениці. Свіже молоко дає домашня корова Ласунка.



Коли продукти на столі, Лариса Мороз вбирається у чистий одяг і молиться. Біля ікони завжди кладе серветку з вишитою на ній паскою і крашанкою. Ця вишивка, говорить жінка, сімейна реліквія, яку в повоєнні роки змайструвала бабуся.



"Бабця ткала і рушники, і доріжки – хатина аж світилася. І ота серветочка моєї бабусі я її зберігаю як оберіг, щоб на пасочку пасочка. Якщо вдається пасочка, то цілий рік буде гарний, у достатку та в мирі", – каже господиня.



Рецепт паски Лариса Мороз зберігає багато років. Каже: хоч і знає всі етапи приготування, щороку телефонує до мами, яка розповідає всі деталі.



Рецепт паски, який багато років передається з покоління в покоління, господиня не приховує. Каже: ділиться з усіма сусідами та навчає невістку.



Рецепт паски від Лариси Мороз:



1 літр молока;

1 кілограм цукру;

20 яєць і 9 жовтків;

200 грам олії;

300 грам масла;

250 грам дріжджів;

родзинки;

борошно – скільки візьме тісто.



Великодній хліб жінка випікає на літній кухні. Поки підходить закваска, яку госпдиня називає "розчинка", господар Василь Мороз розпалює піч. Чоловік каже: паска любить жіночі руки, а піч – чоловічі.



Поки в печі горіли дубові дрова, господиня завершила приготування "розчинки". Над тістом розміщує гілочки верби, щоб в родині всі були здорові, і застеляє його рушниками.



Таку традицію передала родині бабуся Софія, яка і в радянські часи не припиняла готувати і освячувати паску. Коли "розчинка" готова, домішується борошно і тісто ставлять підходити вдруге.



Поки тісто підіймається, жінка робить прикраси: квіти, листя, метелики і пташки. Далі тісто на великодню випічку поміщає у форми і залишає знову підростати.



Коли майбутні паски втричі збільшаться, господиня несе їх у піч.



Готові паски у родині ніхто не куштує до освячення. Жінка каже: дотримання великодніх традицій, які їй прищепили ще в дитинстві, гуртує родину та дарує гарний настрій.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У багатодітній сім'ї Морозів із села Городище декілька десятиліть зберігають бабусин рецепт паски.Великодню випічку господиня Лариса Мороз готує 35 років, тепер же секретам випічки цієї паски навчає невісток, - повідомляє Суспільне Родина переїхала в Городище з волинського полісся. Живуть тут понад 30 років. Одразу, розповідає господиня, завели господарство: курей, качок, індиків, поросят і корів.Паску щороку випікають із домашніх продуктів. Борошно для випічки мелють із власноруч вирощеної пшениці. Свіже молоко дає домашня корова Ласунка.Коли продукти на столі, Лариса Мороз вбирається у чистий одяг і молиться. Біля ікони завжди кладе серветку з вишитою на ній паскою і крашанкою. Ця вишивка, говорить жінка, сімейна реліквія, яку в повоєнні роки змайструвала бабуся."Бабця ткала і рушники, і доріжки – хатина аж світилася. І ота серветочка моєї бабусі я її зберігаю як оберіг, щоб на пасочку пасочка. Якщо вдається пасочка, то цілий рік буде гарний, у достатку та в мирі", – каже господиня.Рецепт паски Лариса Мороз зберігає багато років. Каже: хоч і знає всі етапи приготування, щороку телефонує до мами, яка розповідає всі деталі.Рецепт паски, який багато років передається з покоління в покоління, господиня не приховує. Каже: ділиться з усіма сусідами та навчає невістку.Рецепт паски від Лариси Мороз:1 літр молока;1 кілограм цукру;20 яєць і 9 жовтків;200 грам олії;300 грам масла;250 грам дріжджів;родзинки;борошно – скільки візьме тісто.Великодній хліб жінка випікає на літній кухні. Поки підходить закваска, яку госпдиня називає "розчинка", господар Василь Мороз розпалює піч. Чоловік каже: паска любить жіночі руки, а піч – чоловічі.Поки в печі горіли дубові дрова, господиня завершила приготування "розчинки". Над тістом розміщує гілочки верби, щоб в родині всі були здорові, і застеляє його рушниками.Таку традицію передала родині бабуся Софія, яка і в радянські часи не припиняла готувати і освячувати паску. Коли "розчинка" готова, домішується борошно і тісто ставлять підходити вдруге.Поки тісто підіймається, жінка робить прикраси: квіти, листя, метелики і пташки. Далі тісто на великодню випічку поміщає у форми і залишає знову підростати.Коли майбутні паски втричі збільшаться, господиня несе їх у піч.Готові паски у родині ніхто не куштує до освячення. Жінка каже: дотримання великодніх традицій, які їй прищепили ще в дитинстві, гуртує родину та дарує гарний настрій.

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