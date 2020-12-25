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На Київщині спіймали наркокур'єра, який проковтнув понад кілограм кокаїну. ФОТО

На Київщині спіймали наркокур'єра, який проковтнув понад кілограм кокаїну. ФОТО
Київська митниця Держмитслужби спільно з СБУ та ОКПП «Київ» провела заходи із знешкодження контрабандного каналу ввезення з Євросоюзу наркотиків так званими наркокур’єрами-«ковтачами» у власному череві.

Понад 1 кг кокаїну намагався ввезти на територію України 45-річний європеєць у власному череві, який прилетів через аеропорт «Бориспіль» авіарейсом з однієї з країн Євросоюзу, - йдеться на сторінці Державної митної служби України.

Іноземець для проходження митного контролю самостійно обрав «зелений коридор», чим гарантував, що не переміщує заборонених товарів.

Однак, маючи грунтовні підстави сумніватися у його законослухняності, митники попередили громадянина про можливість застосування щодо нього виняткової форми митного контролю – особистого огляду. Пасажир продовжував наполягати, що не переміщує нічого забороненого.

Після цього митники з залученням медичного працівника змушені були провести особистий огляд чоловіка.

Під час проведення комп’ютерної томографії виявилося, що в його черевній порожнині знаходиться 91 овальна капсула з невідомою речовиною.

Всередині виявлених капсул, вилучення яких відбувалось медикаментозним шляхом протягом майже доби (19 годин), знаходилася порошкоподібна речовина білого кольору загальною вагою брутто 1070,29 г.

Згідно проведеного експрес-аналізу наркотичних речовин, вилучений порошок містить у своєму складі кокаїн.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого частиною 1 статті 483 Митного кодексу України.

На Київщині спіймали наркокур'єра, який проковтнув понад кілограм кокаїну. ФОТО
На Київщині спіймали наркокур'єра, який проковтнув понад кілограм кокаїну. ФОТО

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Теги: Київщина, наркотики, кримінал
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