На Київщині спіймали наркокур'єра, який проковтнув понад кілограм кокаїну. ФОТО
Сьогодні, 04:23
Київська митниця Держмитслужби спільно з СБУ та ОКПП «Київ» провела заходи із знешкодження контрабандного каналу ввезення з Євросоюзу наркотиків так званими наркокур’єрами-«ковтачами» у власному череві.
Понад 1 кг кокаїну намагався ввезти на територію України 45-річний європеєць у власному череві, який прилетів через аеропорт «Бориспіль» авіарейсом з однієї з країн Євросоюзу, - йдеться на сторінці Державної митної служби України.
Іноземець для проходження митного контролю самостійно обрав «зелений коридор», чим гарантував, що не переміщує заборонених товарів.
Однак, маючи грунтовні підстави сумніватися у його законослухняності, митники попередили громадянина про можливість застосування щодо нього виняткової форми митного контролю – особистого огляду. Пасажир продовжував наполягати, що не переміщує нічого забороненого.
Після цього митники з залученням медичного працівника змушені були провести особистий огляд чоловіка.
Під час проведення комп’ютерної томографії виявилося, що в його черевній порожнині знаходиться 91 овальна капсула з невідомою речовиною.
Всередині виявлених капсул, вилучення яких відбувалось медикаментозним шляхом протягом майже доби (19 годин), знаходилася порошкоподібна речовина білого кольору загальною вагою брутто 1070,29 г.
Згідно проведеного експрес-аналізу наркотичних речовин, вилучений порошок містить у своєму складі кокаїн.
Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого частиною 1 статті 483 Митного кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Понад 1 кг кокаїну намагався ввезти на територію України 45-річний європеєць у власному череві, який прилетів через аеропорт «Бориспіль» авіарейсом з однієї з країн Євросоюзу, - йдеться на сторінці Державної митної служби України.
Іноземець для проходження митного контролю самостійно обрав «зелений коридор», чим гарантував, що не переміщує заборонених товарів.
Однак, маючи грунтовні підстави сумніватися у його законослухняності, митники попередили громадянина про можливість застосування щодо нього виняткової форми митного контролю – особистого огляду. Пасажир продовжував наполягати, що не переміщує нічого забороненого.
Після цього митники з залученням медичного працівника змушені були провести особистий огляд чоловіка.
Під час проведення комп’ютерної томографії виявилося, що в його черевній порожнині знаходиться 91 овальна капсула з невідомою речовиною.
Всередині виявлених капсул, вилучення яких відбувалось медикаментозним шляхом протягом майже доби (19 годин), знаходилася порошкоподібна речовина білого кольору загальною вагою брутто 1070,29 г.
Згідно проведеного експрес-аналізу наркотичних речовин, вилучений порошок містить у своєму складі кокаїн.
Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого частиною 1 статті 483 Митного кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Київщині спіймали наркокур'єра, який проковтнув понад кілограм кокаїну. ФОТО
Сьогодні, 04:23
В Україні прогнозують подорожчання продуктів харчування
Сьогодні, 03:18
Поліція стежитиме за дотриманням маскового режиму в потягах
Сьогодні, 00:15