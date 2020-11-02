вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Швеції чоловік знайшов скарб, якому 2500 років

У Швеції чоловік знайшов скарб, якому 2500 років
На заході Швеції чоловік, який оглядав ліс для свого клубу зі спортивного орієнтування, натрапив на скарб із доби бронзи, якому близько 2500 років.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Цінна археологічна знахідка включає близько 50 предметів, таких як намиста, браслети та шпильки для одягу.

«Спочатку я подумав, що це може бути лампа, але, придивившись, побачив, що це старовинні прикраси», - заявив картограф Томас Карлссон, автор цього випадкового відкриття.

Шведські археологи стверджують, що вкрай рідко можна виявити такий цінний скарб у лісі. Стародавні племена зазвичай залишали такі пожертви в річках або на заболочених ділянках.

Експерти припускають, що одна або кілька тварин розрили землю, під якою був скарб, залишивши багато предметів напіввідкритими. Вони датовані періодом між 750 і 500 рр. до н. н.

Ювелірні вироби з цього скрабу надзвичайно добре збереглися, як наголосив професор Йохан Лінг, викладач археології в Гетеборзькому університеті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: скарб, Швеція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Конкуренція з іншими медзакладами і зручність для пацієнтів: у Луцьку створили медичне об’єднання
Златан, Абдулазіз, Авігея і Версавія: які незвичні імена волиняни давали своїм малюкам цьогоріч
У Луцьку хочуть створити студентський кампус
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинська майстриня розповіла про традиції та символи писанок. ВІДЕО
Сьогодні, 07:31
У Швеції чоловік знайшов скарб, якому 2500 років
Сьогодні, 06:29
Волинська господиня пече паску за давнім родинним рецептом. ВІДЕО
Сьогодні, 05:27
На Київщині спіймали наркокур'єра, який проковтнув понад кілограм кокаїну. ФОТО
Сьогодні, 04:23
В Україні прогнозують подорожчання продуктів харчування
Сьогодні, 03:18
Схожі новини
П’ять годин на прогулянці та толерантність до інших: як виховують дітей у садочках Швеції П’ять годин на прогулянці та толерантність до інших: як виховують дітей у садочках Швеції
02 листопад, 2020, 03:31
На подвір'ї монастиря у Збаражі знайшли скарб На подвір'ї монастиря у Збаражі знайшли скарб
07 серпень, 2019, 14:57
Футболісти луцького «Підшипника» підкорювали найбільший у світі юнацький чемпіонат* Футболісти луцького «Підшипника» підкорювали найбільший у світі юнацький чемпіонат*
29 липень, 2019, 19:10
Учитель з Волині побував у шведських школах: що його найбільше вразило Учитель з Волині побував у шведських школах: що його найбільше вразило
18 березень, 2019, 15:39
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинська майстриня розповіла про традиції та символи писанок. ВІДЕО
Сьогодні, 07:31
 0
У Швеції чоловік знайшов скарб, якому 2500 років
Сьогодні, 06:29
 0
Волинська господиня пече паску за давнім родинним рецептом. ВІДЕО
Сьогодні, 05:27
 0
На Київщині спіймали наркокур'єра, який проковтнув понад кілограм кокаїну. ФОТО
Сьогодні, 04:23
 0
В Україні прогнозують подорожчання продуктів харчування
Сьогодні, 03:18
 0
Медіа
відео
1/8