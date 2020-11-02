У Швеції чоловік знайшов скарб, якому 2500 років





Як передає



Цінна археологічна знахідка включає близько 50 предметів, таких як намиста, браслети та шпильки для одягу.



«Спочатку я подумав, що це може бути лампа, але, придивившись, побачив, що це старовинні прикраси», - заявив картограф Томас Карлссон, автор цього випадкового відкриття.



Шведські археологи стверджують, що вкрай рідко можна виявити такий цінний скарб у лісі. Стародавні племена зазвичай залишали такі пожертви в річках або на заболочених ділянках.



Експерти припускають, що одна або кілька тварин розрили землю, під якою був скарб, залишивши багато предметів напіввідкритими. Вони датовані періодом між 750 і 500 рр. до н. н.



Ювелірні вироби з цього скрабу надзвичайно добре збереглися, як наголосив професор Йохан Лінг, викладач археології в Гетеборзькому університеті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На заході Швеції чоловік, який оглядав ліс для свого клубу зі спортивного орієнтування, натрапив на скарб із доби бронзи, якому близько 2500 років.Як передає Укрінформ , про це повідомляє BBC.Цінна археологічна знахідка включає близько 50 предметів, таких як намиста, браслети та шпильки для одягу.«Спочатку я подумав, що це може бути лампа, але, придивившись, побачив, що це старовинні прикраси», - заявив картограф Томас Карлссон, автор цього випадкового відкриття.Шведські археологи стверджують, що вкрай рідко можна виявити такий цінний скарб у лісі. Стародавні племена зазвичай залишали такі пожертви в річках або на заболочених ділянках.Експерти припускають, що одна або кілька тварин розрили землю, під якою був скарб, залишивши багато предметів напіввідкритими. Вони датовані періодом між 750 і 500 рр. до н. н.Ювелірні вироби з цього скрабу надзвичайно добре збереглися, як наголосив професор, викладач археології в Гетеборзькому університеті.

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