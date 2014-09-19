В Україні прогнозують подорожчання продуктів харчування
Сьогодні, 03:18
В Україні знову дорожчають продукти харчування — яйця, соняшникова олія, молочна і м’ясна продукція, хліб. Експерти говорять про те, що подорожчання буде продовжуватися.
Причина цього — пандемія, яка дала старт негативних подій у світовій економіці, - пише Перший діловий.
В першу чергу виробники продуктів харчування відзначають зміни у сфері логістики, причому в погану сторону. Також криза торкнулася і ринок праці. Багато дрібних бізнесів, а серед них досить виробників продуктів, помітно знизили свої обороти або зовсім розорилися.
У багатьох країнах скоротилися врожаї — тут свою роль зіграли й складні погодні умови влітку 2020 року.
Раніше повідомлялося, що українці майже наполовину менше почали витрачати на продукти харчування. Громадяни України стали почали економити на своєму рівні життя і на продуктах харчування. Про це свідчать дані недавнього соціального опитування R & B Group.
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Причина цього — пандемія, яка дала старт негативних подій у світовій економіці, - пише Перший діловий.
В першу чергу виробники продуктів харчування відзначають зміни у сфері логістики, причому в погану сторону. Також криза торкнулася і ринок праці. Багато дрібних бізнесів, а серед них досить виробників продуктів, помітно знизили свої обороти або зовсім розорилися.
У багатьох країнах скоротилися врожаї — тут свою роль зіграли й складні погодні умови влітку 2020 року.
Раніше повідомлялося, що українці майже наполовину менше почали витрачати на продукти харчування. Громадяни України стали почали економити на своєму рівні життя і на продуктах харчування. Про це свідчать дані недавнього соціального опитування R & B Group.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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