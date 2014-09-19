вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Україні прогнозують подорожчання продуктів харчування

В Україні прогнозують подорожчання продуктів харчування
В Україні знову дорожчають продукти харчування — яйця, соняшникова олія, молочна і м’ясна продукція, хліб. Експерти говорять про те, що подорожчання буде продовжуватися.

Причина цього — пандемія, яка дала старт негативних подій у світовій економіці, - пише Перший діловий.

В першу чергу виробники продуктів харчування відзначають зміни у сфері логістики, причому в погану сторону. Також криза торкнулася і ринок праці. Багато дрібних бізнесів, а серед них досить виробників продуктів, помітно знизили свої обороти або зовсім розорилися.

У багатьох країнах скоротилися врожаї — тут свою роль зіграли й складні погодні умови влітку 2020 року.

Раніше повідомлялося, що українці майже наполовину менше почали витрачати на продукти харчування. Громадяни України стали почали економити на своєму рівні життя і на продуктах харчування. Про це свідчать дані недавнього соціального опитування R & B Group.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ціни, економіка, продукти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Конкуренція з іншими медзакладами і зручність для пацієнтів: у Луцьку створили медичне об’єднання
Златан, Абдулазіз, Авігея і Версавія: які незвичні імена волиняни давали своїм малюкам цьогоріч
У Луцьку хочуть створити студентський кампус
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Київщині спіймали наркокур'єра, який проковтнув понад кілограм кокаїну. ФОТО
Сьогодні, 04:23
В Україні прогнозують подорожчання продуктів харчування
Сьогодні, 03:18
Один замість 200 працівників: на Волині смородину збирає комабайн
Сьогодні, 02:16
На Волині показали відремонтовану ділянку дороги до Шацьких озер. ФОТО
Сьогодні, 01:13
Поліція стежитиме за дотриманням маскового режиму в потягах
Сьогодні, 00:15
Схожі новини
В Україні зросли ціни на хліб і впали на овочі В Україні зросли ціни на хліб і впали на овочі
19 вересень, 2014, 19:17
Повідомили, чи зростуть ціни на продукти перед великодніми святами Повідомили, чи зростуть ціни на продукти перед великодніми святами
15 квітень, 19:37
Після зростання тарифів українців очікує зростання цін на їжу: до чого готуватися Після зростання тарифів українців очікує зростання цін на їжу: до чого готуватися
06 лютий, 13:25
Які продукти подешевшають восени Які продукти подешевшають восени
05 вересень, 2020, 04:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Київщині спіймали наркокур'єра, який проковтнув понад кілограм кокаїну. ФОТО
Сьогодні, 04:23
 0
В Україні прогнозують подорожчання продуктів харчування
Сьогодні, 03:18
 0
Один замість 200 працівників: на Волині смородину збирає комабайн
Сьогодні, 02:16
 0
На Волині показали відремонтовану ділянку дороги до Шацьких озер. ФОТО
Сьогодні, 01:13
 0
Поліція стежитиме за дотриманням маскового режиму в потягах
Сьогодні, 00:15
 0
Медіа
відео
1/8