В Україні прогнозують подорожчання продуктів харчування





Причина цього — пандемія, яка дала старт негативних подій у світовій економіці, - пише



В першу чергу виробники продуктів харчування відзначають зміни у сфері логістики, причому в погану сторону. Також криза торкнулася і ринок праці. Багато дрібних бізнесів, а серед них досить виробників продуктів, помітно знизили свої обороти або зовсім розорилися.



У багатьох країнах скоротилися врожаї — тут свою роль зіграли й складні погодні умови влітку 2020 року.



Раніше повідомлялося, що українці майже наполовину менше почали витрачати на продукти харчування. Громадяни України стали почали економити на своєму рівні життя і на продуктах харчування. Про це свідчать дані недавнього соціального опитування R & B Group.

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