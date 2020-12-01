За минулу добу в Україні підтвердили 8549 нових випадків COVID-19
Сьогодні, 08:45
8 549 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 1 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 374 дитини та 145 медпрацівників.
Про це повідомив Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.
Також за минулу добу
- госпіталізовано – 3 051 особа;
- летальних випадків – 351;
- одужало – 14 956 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 83 336(зокрема методом ПЛР – 37 455, методом ІФА – 13 016, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 32 865).
За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 2 078 086 осіб;
- одужало – 1 670 481 особа;
- летальних випадків – 44 436;
- проведено ПЛР-тестувань – 9 456 234.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (745), Харківській (730), м Київ (671), Донецькій (570) та Черкаській (537) областях.
-49 985 людей щеплено проти COVID-19 за минулу добу в Україні.
-752 295 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 752 293 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 260 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :
м. Київ – 671 випадок/ 6 911 щеплень;
Вінницька область – 196 випадків/ 2 369 щеплень;
Волинська область – 185 випадків/ 447 щеплень;
Дніпропетровська область – 745 випадків/ 3 504 щеплення;
Донецька область – 570 випадків/ 3 015 щеплень;
Житомирська область – 218 випадків/ 1 287 щеплень;
Закарпатська – 129 випадків/ 548 щеплень;
Запорізька область – 405 випадків/ 1 612 щеплень;
Івано-Франківська область – 131 випадок/ 219 щеплень;
Київська область – 433 випадки/ 3 735 щеплень;
Кіровоградська область – 173 випадки/ 1 434 щеплення;
Луганська область – 157 випадків/ 531 щеплення;
Львівська область – 448 випадків/ 1 273 щеплення;
Миколаївська область – 245 випадків/ 2 176 щеплень;
Одеська область – 454 випадки/ 1 660 щеплень;
Полтавська область – 385 випадків/ 2 980 щеплень;
Рівненська область – 291 випадок/ 1 158 щеплень;
Сумська область – 188 випадків/ 1 912 щеплень;
Тернопільська область – 200 випадків/ 1 013 щеплень;
Харківська область – 730 випадків/ 4 938 щеплень;
Херсонська область – 187 випадків/ 1 341 щеплення;
Хмельницька область – 446 випадків/ 1 084 щеплення;
Черкаська область – 537 випадків/ 2 807 щеплень;
Чернівецька область – 98 випадків/ 620 щеплень;
Чернігівська область – 327 випадків/ 1 411 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Щеплення проводилось 36 мобільними бригадами з імунізації та 1 838 пунктами щеплення.
Станом на 30 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 506 067 людей.
"Отримуйте інформацію щодо вакцинації проти COVID-19 з надійних джерел: офіційних ресурсів МОЗ. Зокрема, з порталу vaccination.covid19.gov.ua, -закликає Міністр охорони здоров'я України. - Три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук – рятують життя".
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Про це повідомив Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.
Також за минулу добу
- госпіталізовано – 3 051 особа;
- летальних випадків – 351;
- одужало – 14 956 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 83 336(зокрема методом ПЛР – 37 455, методом ІФА – 13 016, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 32 865).
За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 2 078 086 осіб;
- одужало – 1 670 481 особа;
- летальних випадків – 44 436;
- проведено ПЛР-тестувань – 9 456 234.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (745), Харківській (730), м Київ (671), Донецькій (570) та Черкаській (537) областях.
-49 985 людей щеплено проти COVID-19 за минулу добу в Україні.
-752 295 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 752 293 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 260 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :
м. Київ – 671 випадок/ 6 911 щеплень;
Вінницька область – 196 випадків/ 2 369 щеплень;
Волинська область – 185 випадків/ 447 щеплень;
Дніпропетровська область – 745 випадків/ 3 504 щеплення;
Донецька область – 570 випадків/ 3 015 щеплень;
Житомирська область – 218 випадків/ 1 287 щеплень;
Закарпатська – 129 випадків/ 548 щеплень;
Запорізька область – 405 випадків/ 1 612 щеплень;
Івано-Франківська область – 131 випадок/ 219 щеплень;
Київська область – 433 випадки/ 3 735 щеплень;
Кіровоградська область – 173 випадки/ 1 434 щеплення;
Луганська область – 157 випадків/ 531 щеплення;
Львівська область – 448 випадків/ 1 273 щеплення;
Миколаївська область – 245 випадків/ 2 176 щеплень;
Одеська область – 454 випадки/ 1 660 щеплень;
Полтавська область – 385 випадків/ 2 980 щеплень;
Рівненська область – 291 випадок/ 1 158 щеплень;
Сумська область – 188 випадків/ 1 912 щеплень;
Тернопільська область – 200 випадків/ 1 013 щеплень;
Харківська область – 730 випадків/ 4 938 щеплень;
Херсонська область – 187 випадків/ 1 341 щеплення;
Хмельницька область – 446 випадків/ 1 084 щеплення;
Черкаська область – 537 випадків/ 2 807 щеплень;
Чернівецька область – 98 випадків/ 620 щеплень;
Чернігівська область – 327 випадків/ 1 411 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Щеплення проводилось 36 мобільними бригадами з імунізації та 1 838 пунктами щеплення.
Станом на 30 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 506 067 людей.
"Отримуйте інформацію щодо вакцинації проти COVID-19 з надійних джерел: офіційних ресурсів МОЗ. Зокрема, з порталу vaccination.covid19.gov.ua, -закликає Міністр охорони здоров'я України. - Три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук – рятують життя".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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