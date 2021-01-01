За добу на Волині – 185 нових захворювання на COVID-19: найбільше у Луцьку
Сьогодні, 10:05
За минулу добу на Волині зареєстровано 185 випадків захворювання на COVID-19 та шість летальних випадків.
Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.
З них у:
• м. Луцьк – 71,
• Луцький район – 10,
• Горохівський район – 10,
• Ківерцівський район – 11,
• Рожищенський район –1,
• м. Нововолинськ –10,
• Володимир-Волинський район – 23,
• Іваничівський район – 4,
• Локачинський район – 3,
• Ковельський район – 24,
• Любомльський район – 9,
• Старовижівський район – 1,
• Турійський район – 1,
• Любешівський район – 4,
• Маневицький район – 3.
Усього станом на 01 травня в області зареєстровано 57 406 випадків.
Одужало – 48996 осіб (за останню добу – 206).
Летальні випадки – 1000 (за останню добу — 6: м.Нововолинськ – 2, Горохівський район – 1, Рожищенський район – 1, Любомльський район – 1, Старовижівський район – 1).
Методом ПЛР всього обстежено 221 818 осіб, за минулу добу обстежено — 1205 осіб.
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Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.
З них у:
• м. Луцьк – 71,
• Луцький район – 10,
• Горохівський район – 10,
• Ківерцівський район – 11,
• Рожищенський район –1,
• м. Нововолинськ –10,
• Володимир-Волинський район – 23,
• Іваничівський район – 4,
• Локачинський район – 3,
• Ковельський район – 24,
• Любомльський район – 9,
• Старовижівський район – 1,
• Турійський район – 1,
• Любешівський район – 4,
• Маневицький район – 3.
Усього станом на 01 травня в області зареєстровано 57 406 випадків.
Одужало – 48996 осіб (за останню добу – 206).
Летальні випадки – 1000 (за останню добу — 6: м.Нововолинськ – 2, Горохівський район – 1, Рожищенський район – 1, Любомльський район – 1, Старовижівський район – 1).
Методом ПЛР всього обстежено 221 818 осіб, за минулу добу обстежено — 1205 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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