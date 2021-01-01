За добу на Волині – 185 нових захворювання на COVID-19: найбільше у Луцьку





Про це

З них у:

• м. Луцьк – 71,

• Луцький район – 10,

• Горохівський район – 10,

• Ківерцівський район – 11,

• Рожищенський район –1,

• м. Нововолинськ –10,

• Володимир-Волинський район – 23,

• Іваничівський район – 4,

• Локачинський район – 3,

• Ковельський район – 24,

• Любомльський район – 9,

• Старовижівський район – 1,

• Турійський район – 1,

• Любешівський район – 4,

• Маневицький район – 3.



Усього станом на 01 травня в області зареєстровано 57 406 випадків.



Одужало – 48996 осіб (за останню добу – 206).



Летальні випадки – 1000 (за останню добу — 6: м.Нововолинськ – 2, Горохівський район – 1, Рожищенський район – 1, Любомльський район – 1, Старовижівський район – 1).



Методом ПЛР всього обстежено 221 818 осіб, за минулу добу обстежено — 1205 осіб.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстровано 185 випадків захворювання на COVID-19 та шість летальних випадків.Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.З них у:• м. Луцьк – 71,• Луцький район – 10,• Горохівський район – 10,• Ківерцівський район – 11,• Рожищенський район –1,• м. Нововолинськ –10,• Володимир-Волинський район – 23,• Іваничівський район – 4,• Локачинський район – 3,• Ковельський район – 24,• Любомльський район – 9,• Старовижівський район – 1,• Турійський район – 1,• Любешівський район – 4,• Маневицький район – 3.Усього станом на 01 травня в області зареєстровано 57 406 випадків.Одужало – 48996 осіб (за останню добу – 206).Летальні випадки – 1000 (за останню добу — 6: м.Нововолинськ – 2, Горохівський район – 1, Рожищенський район – 1, Любомльський район – 1, Старовижівський район – 1).Методом ПЛР всього обстежено 221 818 осіб, за минулу добу обстежено — 1205 осіб.

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