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За добу на Волині – 185 нових захворювання на COVID-19: найбільше у Луцьку

За добу на Волині – 185 нових захворювання на COVID-19: найбільше у Луцьку
За минулу добу на Волині зареєстровано 185 випадків захворювання на COVID-19 та шість летальних випадків.

Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.
З них у:
• м. Луцьк – 71,
• Луцький район – 10,
• Горохівський район – 10,
• Ківерцівський район – 11,
• Рожищенський район –1,
• м. Нововолинськ –10,
• Володимир-Волинський район – 23,
• Іваничівський район – 4,
• Локачинський район – 3,
• Ковельський район – 24,
• Любомльський район – 9,
• Старовижівський район – 1,
• Турійський район – 1,
• Любешівський район – 4,
• Маневицький район – 3.

Усього станом на 01 травня в області зареєстровано 57 406 випадків.

Одужало – 48996 осіб (за останню добу – 206).

Летальні випадки – 1000 (за останню добу — 6: м.Нововолинськ – 2, Горохівський район – 1, Рожищенський район – 1, Любомльський район – 1, Старовижівський район – 1).

Методом ПЛР всього обстежено 221 818 осіб, за минулу добу обстежено — 1205 осіб.


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Теги: коронавірус, Волинь, статистика, 30 квітня
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