В Україні відтермінували закриття шкіл-інтернатів ще на рік
Сьогодні, 12:16
Торік парламент ухвалив закон, яким відтермінувала трансформацію санаторних шкіл на рік.
Як повідомляє УНІАН, сьогодні набув чинності відповідний закон.
Торік парламент ухвалив закон, яким відтермінувала трансформацію санаторних шкіл на рік. Однак, як зазначили в профільному комітеті, не всі засновники виважено підійшли до цього питання.
Закон переносить трансформацію санаторних шкіл на рік - до липня 2022 року. У документі засновників зобов'язали погоджувати в Міністерстві освіти і науки проекти рішення про ліквідацію та реорганізацію санаторних та спеціальних шкіл, а також навчально-реабілітаційних центрів.
Школи-інтернати в Україні: що відомо
Нагадаємо, на засіданні 13 квітня Верховна Рада відстрочила закриття шкіл-інтернатів ще на рік.
Комітет з питань освіти рекомендував ВР ухвалений цей законопроект за основу і в цілому.
Так, 31 липня минулого року президент Володимир Зеленський підписав закон про трансформацію освітньої мережі, яким передбачалася відстрочка закриття шкіл-інтернатів
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Як повідомляє УНІАН, сьогодні набув чинності відповідний закон.
Торік парламент ухвалив закон, яким відтермінувала трансформацію санаторних шкіл на рік. Однак, як зазначили в профільному комітеті, не всі засновники виважено підійшли до цього питання.
Закон переносить трансформацію санаторних шкіл на рік - до липня 2022 року. У документі засновників зобов'язали погоджувати в Міністерстві освіти і науки проекти рішення про ліквідацію та реорганізацію санаторних та спеціальних шкіл, а також навчально-реабілітаційних центрів.
Школи-інтернати в Україні: що відомо
Нагадаємо, на засіданні 13 квітня Верховна Рада відстрочила закриття шкіл-інтернатів ще на рік.
Комітет з питань освіти рекомендував ВР ухвалений цей законопроект за основу і в цілому.
Так, 31 липня минулого року президент Володимир Зеленський підписав закон про трансформацію освітньої мережі, яким передбачалася відстрочка закриття шкіл-інтернатів
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