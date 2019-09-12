В Україні відтермінували закриття шкіл-інтернатів ще на рік





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Торік парламент ухвалив закон, яким відтермінувала трансформацію санаторних шкіл на рік. Однак, як зазначили в профільному комітеті, не всі засновники виважено підійшли до цього питання.



Закон переносить трансформацію санаторних шкіл на рік - до липня 2022 року. У документі засновників зобов'язали погоджувати в Міністерстві освіти і науки проекти рішення про ліквідацію та реорганізацію санаторних та спеціальних шкіл, а також навчально-реабілітаційних центрів.



Школи-інтернати в Україні: що відомо

Нагадаємо, на засіданні 13 квітня Верховна Рада відстрочила закриття шкіл-інтернатів ще на рік.



Комітет з питань освіти рекомендував ВР ухвалений цей законопроект за основу і в цілому.



Так, 31 липня минулого року президент Володимир Зеленський підписав закон про трансформацію освітньої мережі, яким передбачалася відстрочка закриття шкіл-інтернатів







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Торік парламент ухвалив закон, яким відтермінувала трансформацію санаторних шкіл на рік.Як повідомляє УНІАН , сьогодні набув чинності відповідний закон.Торік парламент ухвалив закон, яким відтермінувала трансформацію санаторних шкіл на рік. Однак, як зазначили в профільному комітеті, не всі засновники виважено підійшли до цього питання.Закон переносить трансформацію санаторних шкіл на рік - до липня 2022 року. У документі засновників зобов'язали погоджувати в Міністерстві освіти і науки проекти рішення про ліквідацію та реорганізацію санаторних та спеціальних шкіл, а також навчально-реабілітаційних центрів.Нагадаємо, на засіданні 13 квітня Верховна Рада відстрочила закриття шкіл-інтернатів ще на рік.Комітет з питань освіти рекомендував ВР ухвалений цей законопроект за основу і в цілому.Так, 31 липня минулого року президент Володимир Зеленський підписав закон про трансформацію освітньої мережі, яким передбачалася відстрочка закриття шкіл-інтернатів

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