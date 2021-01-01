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Ще дві області вийшли з «червоної зони»

Ще дві області вийшли з «червоної зони»
У Київській та Миколаївській областях з 1 травня скасовано червоний рівень епідемічної небезпеки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМУ.

"З 00 год. 00 хв. 1 травня на території Київської та Миколаївської областей скасовується червоний рівень епідемічної небезпеки. Таке рішення прийняте на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 30 квітня", - йдеться у повідомленні.

За словами заступника міністра охорони здоров’я – головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка, в областях спостерігається стійке покращення епідемічної ситуації і щотижнева кількість госпіталізацій, підтверджених нових випадків захворювання зменшилась в 1,5-2 рази в порівнянні з попереднім тижнем.

«Завантаженість ліжок з киснем у Київській області становить 49%, в Миколаївській – 52%. Рівень госпіталізацій у двох областях менш як 60 осіб на 100 тисяч населення. Коефіцієнт виявлення нових випадків інфікування менш як 20%. У Київській області цей показник 15%, в Миколаївській – 19%», - зазначив Ляшко і додав, що є всі передумови для переведення цих регіонів з червоного в жовтий рівень епідемічної небезпеки.

Також головний державний санітарний лікар підкреслив, що крім стабілізації ситуації з коронавірусною хворобою, спостерігається стабілізація ситуації захворюваності на грип та ГРВІ.

Зазначається, що головам ОДА доручено забезпечити дотримання відповідних обмежувальних протиепідемічних заходів. Також забезпечити щоденну оцінку епідемічної ситуації в регіоні, зокрема, на рівні об’єднаних територіальних громад, та за необхідності запровадити додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи, направлені на стримування поширення COVID-19.

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Теги: Миколаївська, Київська області вийшли з червоної зони, карантин
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