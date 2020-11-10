28-метрова ілюстрація опери Гулака-Артемовського прикрасить луцьку багатоповерхівку.ВІДЕО

Гулака-Артемовського з ілюстрацією до його опери «Запорожець за Дунаєм», — розповів Володимир Ісаков.



Висота мурала – 28 метрів, ширина – 7. Художник Володимир Ісаков на його створення використав 100 літрів фарби. Купували її за гроші благодійника.



На фасаді багатоповерхівки, що на вулиці Гулака-Артемовського 15, а – портрет українського композитора і мотиви його твору "Запорожець за Дунаєм". Автор ідеї, художник Володимир Ісаков створювати мурал почав торік у грудні.



Чоловік каже, що тепер усі жителі будинку знають, хто такий Гулак-Артемовський та на якій вони вулиці живуть. Художник ескіз придумав сам, показав жителям, вони погодили.



В.о. голови ОСББ "Гулака Артемовського, 15", а — Петро Назаренко заселився у цей будинок три роки тому. Багатоповерхівка, каже, була занедбаною. Будинок утеплили і вирішили прикрасити муралом.

Роботу автор планує завершити до кінця наступного тижня.





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