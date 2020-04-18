В Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь.ФОТО
Сьогодні, 14:53
В Єрусалимі, столиці Ізраїлю, зійшов довгоочікуваний Благодатний вогонь 2021 напередодні важливого церковного православного свята Великодня.
Благодатний Вогонь — назва вогню у церемонії виносу запалених свічок із Гробу Господнього. Цю церковну церемонію проводять щорічно у Велику суботу в храмі Воскресіння Христового в Єрусалимі.
Вважається, що сходження Благодатного вогню символізує воскресіння Ісуса Христа. Віряни вважають, що якщо його сходження не сталося, то це означає, що у такий спосіб Господь попереджає про наближення кінця світу.
Благодатний вогонь в Єрусалимі
Щороку Благодатний вогонь сходить у Велику суботу напередодні Великодня в храмі Гробу Господнього в Єрусалимі під час особливої церемонії богослужіння.
Віряни вважають, що сходження Благодатного вогню символізує воскресіння Ісуса Христа. Однак ця церковна церемонія проводиться за особливими традиціями. Наприклад, напередодні Великої суботи в храмі гасять всі свічки. У суботу вранці відбувається спільна церемонія запечатування Гробу.
Єрусалимський патріарх також має зайти в каплицю лише зі свічками та прочитати молитву. Тоді на свічки й факел сходить Благодатний вогонь. Після цього лампадки з вогнем розвозять у всі куточки світу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Благодатний Вогонь — назва вогню у церемонії виносу запалених свічок із Гробу Господнього. Цю церковну церемонію проводять щорічно у Велику суботу в храмі Воскресіння Христового в Єрусалимі.
Вважається, що сходження Благодатного вогню символізує воскресіння Ісуса Христа. Віряни вважають, що якщо його сходження не сталося, то це означає, що у такий спосіб Господь попереджає про наближення кінця світу.
Благодатний вогонь в Єрусалимі
Щороку Благодатний вогонь сходить у Велику суботу напередодні Великодня в храмі Гробу Господнього в Єрусалимі під час особливої церемонії богослужіння.
Віряни вважають, що сходження Благодатного вогню символізує воскресіння Ісуса Христа. Однак ця церковна церемонія проводиться за особливими традиціями. Наприклад, напередодні Великої суботи в храмі гасять всі свічки. У суботу вранці відбувається спільна церемонія запечатування Гробу.
Єрусалимський патріарх також має зайти в каплицю лише зі свічками та прочитати молитву. Тоді на свічки й факел сходить Благодатний вогонь. Після цього лампадки з вогнем розвозять у всі куточки світу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь.ФОТО
Сьогодні, 14:53
У Луцьку вже почали освячувати великодні кошики. Фото
Сьогодні, 14:30
Ще дві області вийшли з «червоної зони»
Сьогодні, 13:17
В Україні відтермінували закриття шкіл-інтернатів ще на рік
Сьогодні, 12:16
«Ми поважаємо вас за жертовність»: великоднє відеовітання записали студенти волинським бійцям. ВІДЕО
Сьогодні, 11:06