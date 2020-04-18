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В Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь.ФОТО

В Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь.ФОТО
В Єрусалимі, столиці Ізраїлю, зійшов довгоочікуваний Благодатний вогонь 2021 напередодні важливого церковного православного свята Великодня.

Благодатний Вогонь — назва вогню у церемонії виносу запалених свічок із Гробу Господнього. Цю церковну церемонію проводять щорічно у Велику суботу в храмі Воскресіння Христового в Єрусалимі.

Вважається, що сходження Благодатного вогню символізує воскресіння Ісуса Христа. Віряни вважають, що якщо його сходження не сталося, то це означає, що у такий спосіб Господь попереджає про наближення кінця світу.

Благодатний вогонь в Єрусалимі
Щороку Благодатний вогонь сходить у Велику суботу напередодні Великодня в храмі Гробу Господнього в Єрусалимі під час особливої церемонії богослужіння.

Віряни вважають, що сходження Благодатного вогню символізує воскресіння Ісуса Христа. Однак ця церковна церемонія проводиться за особливими традиціями. Наприклад, напередодні Великої суботи в храмі гасять всі свічки. У суботу вранці відбувається спільна церемонія запечатування Гробу.

Єрусалимський патріарх також має зайти в каплицю лише зі свічками та прочитати молитву. Тоді на свічки й факел сходить Благодатний вогонь. Після цього лампадки з вогнем розвозять у всі куточки світу.

В Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь.ФОТО
В Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь.ФОТО


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Теги: Благодатний вогонь
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