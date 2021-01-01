Україна домовилась з Pfizer на постачання додаткових 10 мільйонів доз COVID-вакцини

Компанія Pfizer надасть Україні додаткових 10 млн доз вакцини проти COVID-19.Про це повідомив міністр охорони здоров’яу Фейсбуці.“Після довготривалих і важких переговорів із компанією Pfizer ми досягли домовленості на постачання додаткових 10 млн доз. Сьогодні вночі ми підписали відповідний контракт”, - написав він.За словами міністра, загалом Україна отримає 20 млн 1150 доз вакцини Pfizer протягом нинішнього календарного року.Степанов розповів, що його переговори з компанією Pfizer розпочалися ще в серпні минулого року й були досить напруженими. Лише через кілька місяців вдалося зрушити ситуацію з мертвої точки, після того, як до переговорів долучилися дипломатичні установи США та України й міністр охорони здоров’я США“Останні пів року ми працювали в режимі 24/7 над цим та іншими контрактами з компаніями-виробниками вакцин”, - зазначив Степанов.Він наголосив, що суттєві зрушення в перемовинах із Pfizer відбулися після того, як долучився Президент України, який провів особисто переговори з гендиректором компанії“Ця розмова значно пришвидшила процес, і ми досягли домовленості про постачання перших 10 млн доз вакцини в Україну. Спільними зусиллями ми врешті добилися чудових результатів і здатні забезпечити українців повним обсягом вакцин у поточному році”, - підкреслив міністр.Так, за його словами, перші постачання з цього контракту – 500 тис. доз – Україна отримає вже в травні-червні, 4,5 млн доз – у третьому кварталі (липень-вересень), решта – 15 млн доз – у четвертому кварталі цього року.