Україна домовилась з Pfizer про постачання додаткових 10 мільйонів доз COVID-вакцини
Сьогодні, 18:06
Компанія Pfizer надасть Україні додаткових 10 млн доз вакцини проти COVID-19.
Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у Фейсбуці.
“Після довготривалих і важких переговорів із компанією Pfizer ми досягли домовленості на постачання додаткових 10 млн доз. Сьогодні вночі ми підписали відповідний контракт”, - написав він.
За словами міністра, загалом Україна отримає 20 млн 1150 доз вакцини Pfizer протягом нинішнього календарного року.
Степанов розповів, що його переговори з компанією Pfizer розпочалися ще в серпні минулого року й були досить напруженими. Лише через кілька місяців вдалося зрушити ситуацію з мертвої точки, після того, як до переговорів долучилися дипломатичні установи США та України й міністр охорони здоров’я США Алекс Азар.
“Останні пів року ми працювали в режимі 24/7 над цим та іншими контрактами з компаніями-виробниками вакцин”, - зазначив Степанов.
Він наголосив, що суттєві зрушення в перемовинах із Pfizer відбулися після того, як долучився Президент України Володимир Зеленський, який провів особисто переговори з гендиректором компанії Альбертом Бурлою.
“Ця розмова значно пришвидшила процес, і ми досягли домовленості про постачання перших 10 млн доз вакцини в Україну. Спільними зусиллями ми врешті добилися чудових результатів і здатні забезпечити українців повним обсягом вакцин у поточному році”, - підкреслив міністр.
Так, за його словами, перші постачання з цього контракту – 500 тис. доз – Україна отримає вже в травні-червні, 4,5 млн доз – у третьому кварталі (липень-вересень), решта – 15 млн доз – у четвертому кварталі цього року.
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Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у Фейсбуці.
“Після довготривалих і важких переговорів із компанією Pfizer ми досягли домовленості на постачання додаткових 10 млн доз. Сьогодні вночі ми підписали відповідний контракт”, - написав він.
За словами міністра, загалом Україна отримає 20 млн 1150 доз вакцини Pfizer протягом нинішнього календарного року.
Степанов розповів, що його переговори з компанією Pfizer розпочалися ще в серпні минулого року й були досить напруженими. Лише через кілька місяців вдалося зрушити ситуацію з мертвої точки, після того, як до переговорів долучилися дипломатичні установи США та України й міністр охорони здоров’я США Алекс Азар.
“Останні пів року ми працювали в режимі 24/7 над цим та іншими контрактами з компаніями-виробниками вакцин”, - зазначив Степанов.
Він наголосив, що суттєві зрушення в перемовинах із Pfizer відбулися після того, як долучився Президент України Володимир Зеленський, який провів особисто переговори з гендиректором компанії Альбертом Бурлою.
“Ця розмова значно пришвидшила процес, і ми досягли домовленості про постачання перших 10 млн доз вакцини в Україну. Спільними зусиллями ми врешті добилися чудових результатів і здатні забезпечити українців повним обсягом вакцин у поточному році”, - підкреслив міністр.
Так, за його словами, перші постачання з цього контракту – 500 тис. доз – Україна отримає вже в травні-червні, 4,5 млн доз – у третьому кварталі (липень-вересень), решта – 15 млн доз – у четвертому кварталі цього року.
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