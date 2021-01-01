Шмигаль спрогнозував, на скільки зросте середня зарплата в Україні

Денис Шмигаль розповів, що до кінця року середня зарплата може досягнути 14,5 тисяч гривень.



Про це він написав на своїй



«За даними Держстату в березні реальна зарплата (тобто з урахуванням інфляції) зросла на 9,5% проти березня 2020 року і склала 13,6 тисячі гривень. Це на 2,2 тисячі гривень більше, ніж було за цей же місяць минулого року», – йдеться в повідомленні.



Шмигаль зазначає, що найбільше зростання зарплат за рік було в Чернівецькій (на +31%), Донецькій (+30%) та Тернопільській (+27%) областях. Він зауважує, що позитивний сценарій зростання економіки свідчить про те, що до кінця року середня зарплата може досягнути 14,5 тисяч гривень.



Нагадаємо, Національний банк України прогнозує, що у 2021 номінальна зарплата зросте на 17,8, а реальна – на 8,6%.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Прем’єр-міністр Українирозповів, що до кінця року середня зарплата може досягнути 14,5 тисяч гривень.Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбуці.«За даними Держстату в березні реальна зарплата (тобто з урахуванням інфляції) зросла на 9,5% проти березня 2020 року і склала 13,6 тисячі гривень. Це на 2,2 тисячі гривень більше, ніж було за цей же місяць минулого року», – йдеться в повідомленні.Шмигаль зазначає, що найбільше зростання зарплат за рік було в Чернівецькій (на +31%), Донецькій (+30%) та Тернопільській (+27%) областях. Він зауважує, що позитивний сценарій зростання економіки свідчить про те, що до кінця року середня зарплата може досягнути 14,5 тисяч гривень.Нагадаємо, Національний банк України прогнозує, що у 2021 номінальна зарплата зросте на 17,8, а реальна – на 8,6%.

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