«Сонячна колекція писанок» Ольги Косач представлена у луцькому парку.ФОТО



Про це повідомляє ІА «



Спільний проєкт департаменту культури Луцької міської ради та Волинського краєзнавчого музею «Сонячна колекція» став можливим завдяки дослідженням художниці Ірини Михалевич.



Мисткиня відтворила та передала музею писанки, створені за зразками, які увійшли до альбому Ольги Косач (Олени Пчілки) «Український народний орнамент: вишивки, тканини, писанки» (1876 р.).



На 25 полотнах, розміщених вздовж центральної алеї, зображено писанки з назвами та поясненням символів.







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