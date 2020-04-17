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«Сонячна колекція писанок» Ольги Косач представлена у луцькому парку.ФОТО

«Сонячна колекція писанок» Ольги Косач представлена у луцькому парку.ФОТО
Галерею просто неба у парку культури та відпочинку ім. Лесі Українки, створено на основі етнографічних студій.
Про це повідомляє ІА «Волинські новини».

Спільний проєкт департаменту культури Луцької міської ради та Волинського краєзнавчого музею «Сонячна колекція» став можливим завдяки дослідженням художниці Ірини Михалевич.

Мисткиня відтворила та передала музею писанки, створені за зразками, які увійшли до альбому Ольги Косач (Олени Пчілки) «Український народний орнамент: вишивки, тканини, писанки» (1876 р.).

На 25 полотнах, розміщених вздовж центральної алеї, зображено писанки з назвами та поясненням символів.



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Теги: писанки, Олена Пчілка, Центральний парк Луцьк
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