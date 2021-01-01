Погода в Луцьку та Волинській області на неділю, 2 травня





Про це повідомляє волинський гідрометцентр.



У Луцьку завтра буде хмарно. Вночі пройде невеликий дощ. Вночі та вранці туман. Вдень значний дощ, гроза. Вітер південний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 8-10⁰ тепла, вдень 19-21⁰ тепла.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області завтра, 2 травня, очікується хмарна погода. Вночі невеликий дощ. Вночі та вранці туман. Вдень значний дощ, гроза, місцями град. Вітер південний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 6-11⁰ тепла, вдень 16-21⁰ тепла.Про це повідомляє волинський гідрометцентр.У Луцьку завтра буде хмарно. Вночі пройде невеликий дощ. Вночі та вранці туман. Вдень значний дощ, гроза. Вітер південний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 8-10⁰ тепла, вдень 19-21⁰ тепла.

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