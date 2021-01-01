2 травня на Волині: гортаючи календар

2 травня цього року християни відзначають Великдень або Воскресіння Христове, Паска.Ті, хто постував, можуть розговлятися (перша скоромна трапеза після посту) одразу після Літургії та причастя. Цього дня не можна перебувати в печалі, злитися, ображатися чи сваритися з близькими. Слід від душі вітати людей та запрошувати в гості — одним словом, приносити радість ближньому.Сьогодні святкують день народження журналістта журналіст і телеведучийЇм, а також сьогоднішнім іменинникам – усім, хто носить імена Іван, Георгій, Никифор, – зичимо здоров’я, любові й достатку.• 1848 — у Львові створили першу українську політичну організацію — Головну Руську Раду.• 1892 — в Києві запустили електричний трамвай.1986 — перемігши Атлетіко (Мадрид) (3:0), Динамо (Київ) завойовує Кубок Кубків 1985/86.2014 — Протистояння в Одесі 2 травня 2014 року: внаслідок нападу проросійських активістів на проукраїнський марш та пожежі в одеському Будинку профспілок загинуло 48 людей.А на Волині 2 травня 1960 року відбувся перший матч футбольної команди «Волинь» на луцькому стадіоні «Авангард». Того дня лучани грали проти миколаївського «Суднобудівника». Гра закінчилася рахунком 0:0.